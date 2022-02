Ligue 1: Un bon point pour le Clermont-Foot après son résultat nul 1-1 à domicile face à Bordeaux

Après sa brillante victoire à Marseille le week-end dernier (0-2), le Clermont-Foot avait l'occasion de faire le break dans le bas du classement ce dimanche après-midi face à Bordeaux.

Mais face à un solide bloc girondin, l'actuel 15e du classement s'est finalement contenté d'un match nul 1-1, qui illustrait bien la physionomie de la rencontre, tout en faisant les affaires des Auvergnats au classement.

Ce sont les Bordelais qui ont ouvert le score sur corner, peu avant le quart d'heure de jeu, sur une tête du milieu de terrain Joshua Guilavogui. Virevoltant sur le front de l'attaque, le Kosovar Elbasan Rashani égalisait peu avant la mi-temps, sur une belle reprise du plat du pied à l'entrée de la surface de réparation.

L'ailier gauche du CF63 inscrivait par la même occasion le 6e but de sa saison, lui qui est le deuxième meilleur buteur du club derrière les 10 but de Mohamed Bayo.

C'était important de ne pas perdre dans un match compliqué. Chaque point compte, et celui-ci nous permet de maintenir nos adversaires à distance. Il faut continuer dans ce sens ! - Hakim Zedadka

Si le Kosovar a inscrit le but égalisateur, il le doit à un excellent centre du latéral droit, Hakim Zedadka, qui savait se contenter de ce point, essentiel pour la suite : "C'est important de savoir ne pas perdre ce genre de match, face à une équipe qui avait besoin de gagner. Grâce à ce résultat, on maintient Bordeaux à distance et on reste bien placer dans la lutte pour le maintien. Après la victoire à Marseille, c'est l'occasion de maintenir une bonne dynamique. Chaque point va compter dorénavant dans cette dernière partie du championnat." Hakim Zedadka qui a signé sa seconde passe décisive en deux semaines et qui a une fois encore rayonné dans son couloir droit.

L'entraineur Pascal Gastien se montrait satisfait également de ce résultat à l'issue de la rencontre, évoquant un match tactique, mais loin d'être fermé. En effet, chaque équipe a tenté de marquer un but de plus, sans être tétanisé par l'enjeu de la rencontre.

Au bout du compte, Clermont fait tout de même une bonne opération au classement avec ce résultat nul. Si les Clermontois restent toujours à la 15e place du classement, ils conservent tout de même 6 points d'avance sur le premier relégable, Saint-Etienne.

La dynamique positive se poursuit donc pour le promu (10 points sur les 5 derniers matchs), avant un déplacement loin d'être simple dimanche prochain (17h) sur la pelouse de Lille, Champion de France en titre.

