Ligue 1 : Un calendrier par si simple que ça pour aller chercher le maintien pour les Girondins

Huit matchs. Quatre réceptions et quatre déplacements. Voilà le programme des Girondins après la trêve internationale. Lors de ce sprint final, l'objectif sera simple : aller chercher au moins deux victoires pour enfin atteindre la barre symbolique des 42 points, synonyme de maintien en Ligue 1.

Si les Bordelais n'auront pas à affronter le podium de la Ligue 1 composé pour le moment de Paris, Lille et Lyon, ce n'est pas pour ça que ce calendrier sera de tout repos. Déjà, ils vont recevoir trois clubs encore en course pour une qualification européenne : Rennes, Lens et surtout Monaco, la meilleure équipe du championnat en 2021. Autant dire que ces équipes ne viendront pas les mains dans les poches au Matmut Atlantique. Finalement, seul le prochain match face à Strasbourg, le 4 avril, peut paraître plus abordable avec un adversaire aussi en difficulté cette saison.

Mais surtout dans cette dernière ligne droite, les Girondins vont devoir se déplacer chez des concurrents directs dans cette course au maintien. C'est-à-dire à Saint-Etienne, Reims mais également Lorient et Nantes qui occupent pour l'instant les dernières places du classement. Les Bordelais seront plus qu'attendus à l'extérieur par des clubs qui joueront leur survie. Il faudra sortir le bleu de travail et non le smoking lors de ces matchs à très forte tension. Pour s'éviter cela, les deux prochains matchs face à Strasbourg à domicile et Saint-Etienne à l'extérieur seront capitaux pour s'éviter une énorme frayeur dans les dernières journées.