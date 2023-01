Ligue 1 : un centième match avec le RC Lens pour Franck Haise, ancien entraîneur en Mayenne

Il est comme le vin (qu'il raffole tant), Franck Haise se bonifie avec le temps. Ce dimanche, l'entraîneur va diriger son centième match avec le Racing Club de Lens, à l'occasion de la réception du Paris Saint-germain (17e journée de Ligue 1, 20h45). Ce n'est pas rien quand on connaît la ferveur du peuple Sang et Or à qui il a d'ailleurs redonné les couleurs depuis son intronisation en février 2020. Franck Haise succédait à ce moment-là à Philippe Montanier.

"Valeurs rurales"

Très apprécié par ses paires, Franck Haise a d'abord roulé sa bosse en Mayenne. En 2003, le Normand signe au Stade Mayennais, alors en CFA 2. Il y restera jusqu'en 2006. Dans l'édition du samedi 31 décembre du journal L'Équipe , Olivier Rebours, entraîneur qui l'a remplacé les trois suivantes, raconte. "Il s'est très vite mis sur le banc. Le Stade Mayennais correspondait bien à ses valeurs rurales, la fierté de représenter un territoire (...) Avec sa mémoire, après quinze jours, il connaissait par cœur le prénom de tous les éducateurs".

Franck Haise a aussi entraîné l'US Changé entre 2012 et 2013. À Lens, l'ancien milieu de terrain s'éclate et obtient des résultats : une septième place lors de la saison 2020-2021 et idem l'année d'après.