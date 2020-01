Ligue 1 : un derby de l'Est très attendu entre le FC Metz et Strasbourg

Metz, France

Ce samedi, c'est le coup d'envoi de la phase retour de la Ligue 1. Pour ce premier match de l'acte 2 du championnat, le FC Metz (17e) reçoit le Racing Club de Strasbourg (17e). Après l'humiliante élimination en Coupe de France par le club amateur du FC Rouen, les Grenats doivent et veulent réagir...Mais attention, même si le Racing a été sorti, mardi, de la Coupe de la Ligue, les Alsaciens restent tout de même sur trois victoires consécutives en L1. A l'aller, les deux équipes avaient fait match nul (1-1)

Montrer que cette défaite à Rouen n'est qu'un accident de parcours

En ce début d'année 2020, le FC Metz joue déjà très gros. Les Grenats qui avaient fini 2019 par deux nuls courageux face à l'OM et Rennes, ont de nouveau sombré en Coupe de France à Rouen. Cette défaite historique et honteuse face aux amateurs normands a été analysé, disséqué. Les titulaires de ce non-match ont même du le revisionner en intégralité. Une punition vidéo pour une prise de conscience des lacunes messines.

Pour Coach Hognon, ce revers contre Rouen " ne doit être qu'un terrible accident de parcours ". Pour résister et venir à bout du voisin alsacien qui a très bien fini la phase retour, le staff attend beaucoup plus d'investissement, d'abnégation et de qualité technique. Les retours attendus de Noss Traoré et de Maïga, absents en début de semaine, pourraient d'ailleurs y contribuer.

Au delà du devoir de réaction, ce derby de l'Est comporte aussi un enjeu comptable important. Voilà maintenant presque 3 mois que les Grenats n'ont plus gagné en championnat. Il est urgent d'y remédier, histoire aussi de calmer la colère des supporters. Un nouveau revers face au rival strasbourgeois pourrait être synonyme de graves tensions au sein du club.

Les supporters alsaciens vont bouder le derby

Un appel au boycott de ce derby de l'Est a été lancé par plusieurs supporters alsaciens. Ils exigeaient 600 places pour ce déplacement. Or en raison du chantier de rénovation de St Symphorien, un arrêté préfectoral limite à 200 places le parcage visiteur.

FC Metz - RC Strasbourg Alsace, coup d'envoi ce samedi 11 décembre à 20 heures. Avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Alexandre Luthardt le coach de l'US Forbach.