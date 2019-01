Ligue 1 : Un derby sans vainqueur entre Monaco et Nice (1-1)

Pas de vainqueur dans le derby de la Côte d'Azur ce mercredi soir. L'AS Monaco et l'OGC Nice n'ont pas su se départager (1-1) pour ce match en retard comptant pour la 17e journée de Ligue 1. Auteur de l'ouverture du score, Saint-Maximin a raté un penalty qui aurait pu offrir la victoire au Gym.

Le Niçois Allan Saint-Maximin (à gauche) a ouvert la marque et raté un penalty

Nice, France

PThierry Henry et Patrick Vieira se sont quittés bons amis ce mercredi soir au Louis II. Leurs équipes respectives, Monaco et Nice, ont fait match nul (1-1). Même si la rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Un vrai scénario de derby azuréen., mais ne feront pas plier les Aiglons. Monaco et Nice se quitte sur un score nul (1-1).P

C'est le Gym qui a ouvert la marque. Dans une rencontre cadenassée en défense de part et d'autre, Allan Saint-Maximin a pris la clé pour faire sauter le verrou. Suite à une erreur du monégasque Aït-Bennasser, l'attaquant niçois s'est retrouvé au duel avec Jemerson. Le défenseur centrale assémiste a été battu et Saint-Maximin a trompé Benaglio (0-1, 30e) avant d'aller célébré son but face aux suppoters niçois venus en nombre en Principauté.

Juste avant la pause, le Niçois Sacko a été exclu par l'arbitre du match qui après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage a sorti le carton rouge pour une intervention jugée illicite (46e). Le Gym allait souffrir en seconde période.

Ihsan Sacko (numéro 18) a été exclu juste avant la mi-temps © AFP - VALERY HACHE

Saint-Maximin rate un penalty

Dès le retour des vestiaires, les Aiglons sont rejoints. Badiashile envoie le ballon dans le but de Benitez, le gardien effectue un superbe arrêt. Sauf que la balle a totalement franchi la ligne (1-1, 50e). Les joueurs de Patrick Vieira souffrent avec un élément de moins sur le gazon. Mais après un raid solitaire sur le côté droit, Youcef Atal obtient un penalty. L'Algérien met les Monégasques dans le vent avant de tomber dans la surface de réparation adversaire.

L'arbitre fait de nouveau appel au VAR, valide le coup de pied de réparation. Le meilleur buteur de l'OGC Nice se présente face au portier de l'ASM. Mais Saint-Maximin voit sa frappe repoussée par Benaglio (77e). Les Monégasques auront un poteau en fin de match, mais ne feront pas plier les Aiglons. Monaco et Nice se quitte sur un score nul (1-1). Prochaine rencontre pour les Aiglons, ce samedi à Reims (20h).