Ligue 1 : un duel des extrêmes entre le FC Metz et le FC Nantes

Ce samedi 19 octobre, à l'occasion de la 10e journée de la Ligue 1 et après une coupure internationale de deux semaines, la lanterne rouge messine accueille la surprise nantaise, 2e au classement. Les Messins n'ont plus gagné à domicile depuis le 17 août dernier.

Metz, France

Près de deux semaines après sa dernière défaite à Brest (2-0), le FC Metz retrouve, ce samedi, le chemin de la compétition, avec désormais l'étiquette de lanterne rouge de la Ligue 1. Le mauvais élève grenat va se frotter à la révélation de ce début de saison, le FC Nantes, 2e au classement, et invaincu depuis presque un mois. C'est donc un sacré client qui attend les hommes de Vincent Hognon, dont la dernière victoire à domicile remonte au 17 août, c'était contre Monaco (3-0).

Renaud Cohade incertain

Ce jeudi 17 octobre, lors de son traditionnel point presse d'avant match, Vincent Hognon, le technicien messin a annoncé que certains de ses joueurs souffrent de pépins physiques. Renaud Cohade est touché à la cuisse. Le gardien Paul Delecroix souffre de l'épaule. Quant aux blessés de longue date, Victorien Angban a repris le chemin de l'entraînement mais il ne semble pas encore prêt pour la compétition. En revanche, bonne nouvelle pour le staff messin, le malien Adama Noss Traoré, est opérationnel pour la réception de Nantes.

Sur cette nouvelle séquence qui s'ouvre ce samedi par la réception de Nantes et qui se poursuivra à Lyon et contre Montpellier et Lille, le coach du FC Metz souhaite que son équipe, " en déficit de points " parvienne à prendre des unités, ici ou là. " Il faudra aussi ", ajoute-il, " ne plus renouveler les erreurs du passé ".

Seulement deux défaites pour Le FC Nantes

C'est la grosse surprise de ce début de saison en Ligue 1 : malgré un été agité, marqué notamment le départ de l'entraîneur Vahid Halilhodžić et de plusieurs joueurs cadres (Rongier, Lucas Lima), les Canaris ont bien débuté leur championnat, avec un bilan de six victoires, un nul contre seulement deux défaites.

L'arrivée sur le banc nantais de l'expérimenté Christian Gourcuff a été bénéfique. Le technicien breton a d'abord travaillé sur la défense qui est pour le moment l'une des meilleurs du championnat. Mais, à Metz, il sera privé, ce samedi, de Nicolas Pallois et de Fabio qui sont suspendus, tous les deux. Et si les Messins et leur meilleur buteur, Habib Diallo en profitaient ?

Les trois derniers Metz-Nantes en Ligue 1 se sont soldés par des nuls

Dans l'histoire de la Ligue 1, le FC Metz a accueilli le FC Nantes à 41 reprises. On compte 15 victoires des Grenats, dont la dernière remonte à la saison 2004/05. Il y a eu 19 nuls, dont le dernier en date, le 18 mars 2018. Les Canaris ont gagné 9 fois sur le sol mosellan.

FC Metz - FC Nantes, 10e journée de la Ligue 1, coup d'envoi ce samedi 19 octobre à 20 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr, avec les commentaires de François Pelleray et Gaby Dalvit.