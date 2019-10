Frustré par l'arbitrage, le FC Metz tombe à Lyon

Le FC Metz s'incline pour la sixième fois de la saison en Ligue 1. Un très bon Memphis Depay, et un penalty litigieux en faveur de l'Olympique Lyonnais ont suffi pour faire plier les Grenats. Le club à la Croix de Lorraine redevient relégable (19ème).

Mamadou Fofana, Fabien Centonze et les Grenats n'ont pas resisté à un Memphis Depay en pleine forme et bien aidé par l'arbitrage

Metz, France

Six minutes. C'est le temps qu'il a fallu aux joueurs de l'Olympique Lyonnais pour façonner leur troisième victoire de la saison, la première depuis le mois d'août. Le temps pour Memphis Depay de slalomer dans la défense messine avant de croiser victorieusement sa frappe (28e), puis deux minutes plus tard d'en rajouter assez sur une légère charge de Manuel Cabit pour obtenir un penalty, transformé par Moussa Dembélé (32e). Deux actions à revivre sur notre site.

Un FC Metz au niveau en début de match

Auparavant, les joueurs de Vincent Hognon s'étaient montrés plutôt convaincants. Même si la possession et les occasions étaient davantage en faveur de l'OL (11e par Andersen, 16e par Depay), les Grenats étaient au niveau, à l'image de cette frappe non-cadrée d'Habib Diallo à la neuvième minute de jeu.

Le résumé du match OL-FC Metz, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge

Et puis il y a eu cette percée sublime de Memphis Depay (28e). Parti des 30 mètres, le néo-capitaine lyonnais dribble plusieurs défenseurs messins avant de pénétrer sur la droite de la surface de réparation et croiser sa frappe du pied droit. Ficelle. L'Olympique Lyonnais mène grâce à une action de grande classe de son fantasque attaquant.

Et roublard aussi. Car trois minutes plus tard, il tombe dans la surface messine au contact de Manuel Cabit. C'est très léger, mais l'arbitre Johan Hamel siffle penalty, sans même consulter le VAR.

Vincent Hognon, le coach messin n'a d'ailleurs pas apprécié les décisions arbitrales.

Vincent Hognon furieux contre l'arbitre Johan Hamel

Une décision sévère, qui a évidemment fait réagir les supporters grenats.

Deux buts puis... plus rien

Moussa Dembélé ne tremble alors pas pour inscrire son septième but de la saison et rejoindre au classement des buteurs Habib Diallo. Le capitaine messin qui a d'ailleurs eu beaucoup de mal à exister dans ce match, hormis quelques frappes non-cadrées et une belle combinaison avec Farid Boulaya sans danger pour Anthony Lopes.

Assommés, les joueurs de Vincent Hognon n'ont pas réussi à réagir, ni en fin de première période, ni sur les 45 dernières minutes. Une seconde mi-temps où les Lyonnais se sont contentés de gérer alors que le FC Metz a essayé de revenir au score mais en vain. Dommage, un seul but aurait pu faire sérieusement douter des Rhodaniens en cruel manque de confiance.

Fabien Centonze, le défenseur du FC Metz, un peu frustré, par cette défaite

S'il veut espérer se maintenir, le club à la Croix de Lorraine devra montrer un tout autre visage samedi prochain contre Montpellier, 8ème du championnat, et avant cela en 16ème de finale de Coupe de la Ligue, contre un adversaire en pleine forme : le Stade Brestois.

En attendant, le FC Metz retombe dans la zone rouge. Avec 11 points, les Grenats sont 19èmes, juste devant Dijon.