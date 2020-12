Ligue 1 : Un mini-marathon de trois matchs pour passer Noël au chaud pour les Girondins de Bordeaux

En une semaine, les Bordelais vont affronter trois équipes mal classées et tenter de prendre un maximum de points.

C'est un mini-marathon de trois matchs en une semaine qui attend les Girondins à partir de ce mercredi. Avec un objectif pour eux, passer les fêtes au chaud ! Comme beaucoup de Français, c'est en effet l'heure de faire les cadeaux et les Bordelais pourraient en offrir un joli à leurs supporters en enchaînant quelques victoires d'ici le 25 décembre.

Après leur logique défaite à Lille (2-1), ils vont affronter trois équipes à leur portée. Saint-Etienne demain, Strasbourg dimanche et Reims mercredi prochain. Des équipes en difficulté dans cette première partie de saison. C'est donc le moment idéal pour les Girondins de prendre des points, surtout avec deux matchs à domicile.

Cela permettrait à tout le club de passer des fêtes au chaud avec quelques espoirs pour 2021. Le but est de refaire une série comme face à Rennes, Paris et Brest il y a quelques semaines. Les Bordelais avaient pris sept points sur neuf. S'ils font aussi bien d'ici le 25, ce sera déjà bien et le Père Noël pourrait bien passer par le château du Haillan.

Pour ça, Jean-Louis Gasset aura besoin de tous ses lutins. Avec des matchs aussi rapprochés, l'entraîneur bordelais va devoir faire tourner un peu son équipe à chaque match. Il a commencé le week-end dernier en relançant Oudin et De Préville dans le Nord. Les attaquants comme Josh Maja vont également devoir se réveiller car Hatem Ben Arfa ne peut pas tout faire. Pour rappel, Bordeaux devra faire sans Koscielny, Kalu et peut-être Benito lors de ces trois matchs en une semaine.