Ligue 1 : Un mini-stage pour quoi faire pour les Girondins de Bordeaux ?

Les Girondins partiront dès ce jeudi en stage en Bretagne. Après une dernier entraînement ce matin au Haillan, ils prendront la direction de Ploemeur, petite commune bretonne située à quelques kilomètres de Lorient où ils joueront dimanche après-midi à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1.

Pourquoi ce choix ? C'est une volonté de Jean-Louis Gasset. L'entraîneur bordelais souhaite s'éloigner des "ondes négatives" selon ses dires après une énième défaite contre Monaco le weekend dernier. Il parle sûrement du contexte très compliqué autour du club depuis maintenant plusieurs mois. L'objectif est s'aérer un peu l'esprit avant ce match capital au stade du Moustoir. C'est aussi une manière pour lui de casser la routine et de resserrer un peu le groupe. De toute manière, il faut bien tenter quelque chose étant donné la spirale négative dans laquelle est son équipe : 11 défaites en 13 matchs de Ligue 1. La semaine dernière, il y a eu la "réunion de famille" et un pacte fait entre les joueurs pour se sauver. Cette semaine, on a donc le droit au mini-stage commando.

A quoi va-t-il ressembler ? Fondamentalement, le programme ne sera pas vraiment différent d'une semaine classique au Haillan. Les Bordelais s'entraîneront vendredi et samedi à huis clos. Jean-Louis Gasset a sûrement prévu quelques petits rendez-vous en dehors du terrain mais un membre du staff rappelait cette semaine que c'est compliqué d'organiser des activités extra-sportives en raison de la situation sanitaire. Un chose est sûre, c'est un peu le stage de la dernière chance pour les Girondins. Rendez-vous dimanche pour voir si celui-ci aura été bénéfique à tout un groupe de joueurs au bord du précipice aujourd'hui.