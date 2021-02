Ligue 1 : Un mois de février qui s'annonce capital pour les Girondins de Bordeaux

C'est un mois de février très important qui s'ouvre pour les Girondins. Après un début d'année réussi malgré cette défaite cruelle à Lyon vendredi dernier, Bordeaux s'est bien relancé ou en tout cas repositionné dans cette Ligue 1. L'équipe est installée dans la première partie de tableau et peut même de nouveau rêver d'Europe.

Pour que cet espoir dure le plus longtemps possible, il va maintenant falloir réaliser un gros mois de février. Et le programme est chargé, que ce soit d'un point de vue quantitatif avec six matchs en quatre semaines ou qualitatif avec Lille et Marseille au programme ou encore Metz. Il y a aura aussi un petit derby de la Garonne en Coupe de France dans dix jours.

Jean-Louis Gasset va chercher à s'appuyer sur tout son groupe pour tenir la cadence. Ce weekend après la défaite à Lyon, l'entraîneur bordelais a organisé une opposition entre les habituels remplaçants et l'équipe réserve. L'objectif, donner du temps de jeu aux premiers pour les garder dans le rythme.

Bordeaux va en revanche devoir faire sans sa nouvelle recrue pour l'instant. Si Jean-Michaël Seri a bien signé son prêt de six mois avec les Girondins samedi, il doit désormais respecter une quarantaine de 7 jours puisque le milieu de terrain arrive d'Angleterre. Il ne sera pas là contre Lille mercredi et sûrement dimanche prochain à Brest. Pour le coup, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle avec l'enchaînement des matchs. Mais au moins, il est là et le club a fait l'effort pour recruter un remplaçant à Otavio, blessé jusqu'à la fin de la saison. C'est déjà ça.