Ligue 1 : Un mois et demi après son arrivée, Hatem Ben Arfa est déjà chez lui aux Girondins de Bordeaux

Hatem Ben Arfa est déjà chez lui aux Girondins de Bordeaux. Il y prend déjà de plus en plus ses aises comme on a pu le voir vendredi lors de la victoire à Rennes 1 à 0. Pour l'instant, le pari est plutôt réussi pour le club et le joueur après six semaines de vie commune. Hatem Ben Arfa semble avoir envie de sortir le club de sa léthargie.

La semaine dernière après les paroles et son discours offensif face à la presse, il y a joint les actes avec ce très joli but de la victoire en Bretagne. C'est assez rare aux Girondins pour être signalé. L'attaquant français semble donc parfaitement intégré dans sa nouvelle équipe. Physiquement, il est au point même si on pouvait en douter au départ avec un joueur qui avait très peu joué ces derniers mois. Techniquement, son talent est toujours là à 33 ans. S'il a fallu attendre son cinquième match avec Bordeaux pour le voir marquer, il a été décisif lors des deux dernières victoires des Girondins et surtout l'attaquant le plus dangereux depuis son arrivée. Pour l'instant, tout va bien pour Hatem Ben Arfa à Bordeaux.

Tout va bien aussi pour les filles des Girondins. Après un début de saison un peu compliqué, elles viennent d'enchaîner une troisième victoire d'affilée au Paris FC ce dimanche. Un succès 1 à 0 grâce à un penalty de l'inévitable Khadija Shaw. Elles reprennent la troisième place du championnat à Montpellier dans la lutte pour la qualification en Ligue des champions. Des Héraultaises qu'elles recevront début décembre après la trêve internationale. En attendant, trois joueurs vont d'ailleurs rejoindre l'équipe de France dans les prochaines heures : Charlotte Bilbaut, Eve Périsset et Estelle Cascarino.