Ligue 1 : le Montpellier Hérault un peu désarmé, sur la pelouse du Stade Rennais

Montpellier reprend là où il s'était arrêté. Il y a plus de 150 jours, les Héraultais avaient vu leur saison stoppée par le coronavirus après ce que Michel Der Zakarian qualifie encore de "raclée" (5-0) et Daniel Congré de "mauvais souvenir", face au Stade Rennais. Aujourd'hui, c'est sur cette même pelouse que les Pailladins lancent l'exercice 2020/2021, alors que leur première journée à domicile contre Lyon a été reportée. Les derniers doutes au sujet de la tenue du match, en raison du nombre de cas de contamination à la Covid-19 dans les rangs rennais, doivent cependant être levés, ce vendredi. Michel Der Zakarian espère d'ailleurs "ne pas voyager à vide", autrement dit pour rien.

Rennes fait encore plus peur !

Dans cette Ligue 1, les bretons font à nouveau figure de favoris pour l'une des cinq premières places. Troisièmes la saison dernière, directement qualifiés pour la Ligue des Champion, les hommes de Julien Stéphan ont conservé les meilleurs (Eduardo Camavinga, M'Baye Niang, etc) et vu de nouvelles têtes débarquer dans le vestiaire : Martin Terrier, ou plus récemment Serhou Guirassy.

Par ailleurs, les Rouge et Noir ont correctement débuté leur saison, en ramenant un point de Lille le weekend dernier. Ainsi, à l'aube de rendre visite aux Costarmoricains, Michel Der Zakarian ne se fait pas trop d'illusion : "Il sont prêts. Ils sont même très prêts ! Même s'ils ont eu des joueurs testés positifs, c'est une équipe de qualité, avec des moyens autres que les nôtres (...) une équipe avec beaucoup d'engagement, de pressing, de justesse avec le ballon. A nous d'être au niveau pour ramener un résultat".

Rennes devra en effet disputer cette rencontre privé de quatre joueurs contaminés par la Covid-19, et sans Sacha Boey qui a écopé de trois matchs de suspension après son carton rouge reçu dans le Nord.

Pedro Mendes et James Lea Siliki au duel lors du match aller © AFP - Damien Meyer

L'attaque décimée, la défense remaniée

Si Michel Der Zakarian ne bombe pas le torse, c'est d'abord parce qu'il connaît la qualité de l'adversaire, mais aussi parce qu'il est conscient de l'état de ses troupes. D'ailleurs, la question demeure : comment va-t-il organiser son équipe, alors que le technicien est privé de plusieurs cadres : Delort, Hilton, Mavididi, Yun, Cozza, Ammour ?

A priori, c'est avec une défense à cinq et une seule pointe, comme lors du dernier amical contre Metz, que Michel Der Zakarian va démarrer. Ainsi, Gaëtan Laborde occuperait le front de l'attaque, en attendant de se faire opérer d'une fracture du nez en début de semaine. Au milieu, Ferri, Chotard, Savanier et Mollet devraient être associés, tandis que Damien Le Tallec devrait prendre la place du brésilien, en défense centrale.

Les pailladins ont faim

La bonne nouvelle, malgré les carences du moment, c'est que Michel Der Zakarian ne dispose par d'une passoire, dans les buts. Seule recrue sur laquelle le coach pourra s'appuyer à Rennes, Jonas Omlin a fait bonne impression contre Metz, samedi dernier : "C'est un garçon qui commande, qui vit son match, qui est présent (...) c'est un bon gardien" a indiqué simplement le technicien, en conférence de presse.

L'autre satisfaction, c'est le discours au sein du vestiaire héraultais à la fois ambitieux et très déterminé, malgré le contexte. A l'image d'un Daniel Congré, qui à 35 ans a d'ailleurs confié qu'il ne "se voyait pas du tout arrêter le football à la fin de la saison". Le défenseur central a également affirmé : "On est prêt, il nous tarde, on a envie d'y être (...) l'état d'esprit a changé et il y a eu beaucoup de bonnes choses à l'entraînement cette semaine (...) Physiquement, on est prêt. Mentalement, on est prêt. On a vraiment hâte que ça débute".

Le MHSC recevra Clermont (L2) vendredi prochain en amical, lors de la trêve internationale, avant trois réceptions consécutives en Ligue 1 : Nice (J3), Lyon (J2), Angers (J1).