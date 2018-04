Fini le multiplex du samedi soir. C'est la grande nouveauté annoncée mercredi par la LFP : le "multi" programmé le samedi soir à 20h n'existera plus en tant que tel à compter pour les saisons 2020 à 2024. La Ligue souhaite faire de cette case du samedi soir une "grande affiche premium".

Il s'agit d'un format "déjà utilisé sur 2008-2012, qui permet de communiquer sur trois affiches en prime time", les vendredi, samedi et dimanche, toujours à 21h00, a détaillé le directeur général de la Ligue, Didier Quillot.

Multiplex le dimanche à 15h, précédé d'une affiche à 13h

En outre, un match aura lieu chaque dimanche à 13h00, horaire "optimal en Asie", tandis que la programmation de quatre matches à 15h le dimanche doit permettre un "meilleur remplissage" des stades et de toucher un "nouveau public", notamment féminin et familial, a exposé Didier Quillot.

Le lancement de cet appel d'offres avait à plusieurs reprises été pressenti, notamment au sortir de l'été précédent quand l'attractivité nouvelle du Championnat, dopée par l'arrivée de la superstar Neymar au PSG pour 222 millions d'euros, faisait saliver les clubs professionnels.

Enchères de 15 minutes, le 29 mai

Les "enchères séquentielles" sur un ensemble de 7 lots, dont 4 principaux comportant les 10 matches de L1 par journée, sont prévues le 29 mai, et les résultats dans la foulée. Ce jour, "toutes les séquences successives d'enchères dureront 15 minutes", a précisé le directeur général de la LFP, Didier Quillot, qui prévoit "une demi-journée" pour que tous les lots soient attribués.

Dans le cas où les montants espérés par la Ligue ne seraient pas atteints, un nouvel appel d'offres pourrait avoir lieu.

Dans le détail, le lot 1 est celui de l'affiche du dimanche soir, le lot 2 celui du vendredi 21h00 et du samedi 17h00, le lot 3 celui du samedi 21h00 et du dimanche 17h00 et le lot 4 celui du dimanche 13h00 et du multiplex du dimanche 15h00.

Nouvelle programmation de la L1 pour 2020-2024. Case premium samedi à 21h. Multiplex dimanche 15h. Match dimanche 13h. Maintien des affiches du vendredi soir et dimanche soir #droitstv#Ligue1pic.twitter.com/J9X318ARxh — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) April 25, 2018

Sur la période 2016-2020, les droits TV pour la Ligue française s'élevaient à 762 millions d'euros, contre 2,3 milliards d'euros pour la Premier League anglaise et plus d'un milliard par an pour la Liga espagnole.

L'objectif pour l'appel d'offres 2020-2024 régulièrement évoqué est celui du milliard d'euros annuel.

La nouvelle programmation dès 2020

Vendredi

un match à 21h

Samedi

un match à 17h

un match à 21h

Dimanche