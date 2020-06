Ligue 1 : un nouveau logo pour les Girondins de Bordeaux

Il était attendu par tous les supporters, redouté par certains, notamment les Ultras, qui reprochent depuis plusieurs mois à la direction de "bafouer" les valeurs du club. Et qui n'ont pas tardé à faire part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Outre un graphisme différent, le principal changement concerne la valorisation de la "marque" Bordeaux au lieu du vocable "Girondins de Bordeaux" qui figurait sur le logo précédent.

La date de création, 1881, le blason et le scapulaire demeurent en revanche sur le logo qui se veut celui de la décennie 2020.

Dans une interview accordée à Sud Ouest, le président délégué Frédéric Longuépée s'est expliqué sur ses choix. "Ce n’est pas une lubie du président mais le reflet d’une stratégie, une volonté, une ambition pour la décennie qui s’ouvre. La stratégie s’appuie sur trois piliers. Le premier est sportif : de l’Académie à l’équipe première, nous devons être performants. Le second est régional : il vise à développer notre ancrage territorial plus profondément dans la Région Nouvelle-Aquitaine et prend tout son sens avec « Girondins ». C’est un terme qui s’est enrichi d’exploits, de valeurs pour devenir la traduction d’un « esprit Girondins ». Le troisième est un axe plus global qui vise, à terme, de nouveaux territoires qui s’ouvrent au football : l’Asie avec la Chine en particulier, et l’Amérique. »