Ligue 1 - Mercato : Montpellier n'a sans doute pas dit son dernier mot

À son arrivée, il y a un an, Olivier Dall'Oglio avait ciblé un manque dans l'entre-jeu héraultais. D'emblée, le technicien avait fait part de son souhait de voir débarquer un milieu de terrain plus athlétique et plus défensif que ceux en place. Un souhait légitime et déjà formulé, quelques mois plus tôt, par son prédécesseur Michel Der Zakarian, qui possédait, pour le coup, Damien le Tallec.

Cette requête est dès lors devenue une constante chez l'actuel entraîneur pailladin, qui, l'hiver dernier, a vu arriver Gabriel Barès. Un milieu de terrain, certes, mais dont le profil n'était pas celui espéré. Le Suisse, qui constituait alors un pari de la cellule recrutement, vient d'ailleurs d'être prêté en D2, dans son pays natal.

Cet été, le club s'est donc mis de nouveau en quête de la perle rare. Mais si plusieurs joueurs ont été ciblés, la liste s'est réduite au fur et à mesure que les montants ont été réclamés ou que les prétentions salariales des uns et des autres ont été dévoilées. En sont ainsi sortis des garçons comme Josuha Guilavogui ou encore Aïssa Laidouni, pour lequel il aurait fallu débourser près de trois millions d'euros.

Aujourd'hui, et alors que la Paillade n'a vendu aucun joueur, si ce n'est Florent Mollet pour quelques centaines de milliers d'euros hors bonus, le MHSC a toujours des noms en tête, notamment à l'étranger, mais n'est donc pas en mesure d'attirer le milieu défensif tant convoité. Pas encore, du moins.

C'est donc avec les hommes en place, ainsi qu'avec Khalil Fayad, que le coach doit pour l'heure "composer" : des joueurs de ballon, techniques et qui aiment se projeter, mais dont les gabarits peinent à rivaliser avec les armoires et les grands buffets du championnat.

Un regret, sans aucun doute, mais qu'Olivier Dall'Oglio refuse de ressasser continuellement. En témoignent ses propos, ce vendredi, en conférence de presse.

Olivier Dall'Oglio et l'absence de joueur de taille dans son effectif au milieu de terrain Copier

Vendre pour acheter

Sans vendre, la Paillade n'est pas en capacité d'acheter ou de signer un nouveau bail. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle le MHSC compte sur une offre importante pour l'un des éléments "bankable" du vestiaire, d'ici le 30 août, même si le président estime avoir un effectif de qualité capable de se frayer une place parmi les dix premiers, à en croire ses mots dans les colonnes du Midi Libre.

Dans cet entretien, paru vendredi, Laurent Nicollin a indiqué avoir reçu une proposition pour Valère Germain, que ce dernier a déclinée, car "il ne veut pas partir", mais certains de ses partenaires sont aussi convoités ou pourraient l'être au cours des trois prochaines semaines.

Et c'est sans doute par la vente de l'un d'eux, et grâce à l'économie sur son salaire, que la Paillade pourra se donner de l'air financièrement et repasser à l'action, pour s'offrir la sentinelle actuellement ciblée, un nouvel offensif ou un defenseur supplémentaire.

Plusieurs joueurs suivis de près

Stephy MAVIDIDI

Stephy Mavididi a inscrit 17 buts en 70 matchs avec Montpellier © AFP - NurPhoto

Il y a un an, l'anglais apparaissait comme la poule aux oeufs d'or de la Paillade, mais ses prestations sur les six derniers mois ne lui ont pas permis de s'envoler vers l'Angleterre, durant la trêve, ce dont il rêvait.

Auteur de trois buts sur les deux derniers matchs amicaux, dont un doublé sur la pelouse londonienne de Crystal Palace, le jeune attaquant semble revenir fort, malgré cette "pointe" à la cuisse ressentie dimanche.

Certains recruteurs se sont de nouveau manifestés, ces derniers jours. La possibilité de le voir repartir au pays est grandissante.

Elye WAHI

Elye Wahi a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives la saison passée © AFP - Pascal Guyot

Aussi étonnant que cela puisse paraître, quand des jeunes buteurs comme Hugo Ekitike et Mohamed Ali Cho ont été vendus pour plus de 30 et 10 millions d'euros, ces dernières semaines, le meilleur buteur (10 buts) de l'exercice précédent pour sa première saison pleine, à seulement 19 ans, n'a pas encore fait l'objet d'une offre officielle, cet été.

Ou, en tous cas, pas de cet ordre-là. Son entourage est cependant régulièrement sollicité. À choisir, la Paillade souhaiterait toutefois le conserver au moins cette saison.

Maxime ESTEVE

Propulsé dans le grand bain lors de la première journée, la saison passée, le défenseur âgé de 20 ans a réalisé une première partie de saison de haute volée, avant de se blesser. Il a ensuite eu plus de mal à revenir et n'a pas tiré son épingle du jeu dans une période où sa formation a plongé. Cela ne l'a pas empêché de réaliser un très bon Festival Espoirs de Toulon, durant l'intersaison, et cela n'a pas fait fuir ses prétendants, loin de là. Plusieurs clubs l'ont supervisé, ont sondé son entourage et se sont approchés de la Paillade, depuis son éclosion : Milan, Lille et la Roma pour ne citer qu'eux, ce qui est évidemment flatteur.

Maxime Esteve a disputé 24 matchs pour sa première saison en Ligue 1 © AFP - Valery Hache

Par ailleurs, selon nos informations, l'Udinese et le Hellas Verone, en Italie, ont manifesté un intérêt plus que sérieux. Deux formations refroidies par la somme souhaitée par la Paillade : au moins 20 millions d'euros pour l'international U19, quand l'enveloppe de la première écurie ne pouvait aller au-delà de sept ou huit millions d'euros.

Le MHSC se montre très gourmand, sans doute une manière de fermer la porte à double tour, pour un garçon cher au coeur du président et de la direction, sur lequel ces derniers comptent s'appuyer.

Jonas OMLIN

Le solide portier suisse, numéro deux en sélection, possède ce qu'on appelle un bon de sortie. Son président a répété qu'il serait heureux de le voir rester, mais n'entend pas le bloquer si un projet plus ambitieux le séduisait, à condition que le montant convienne à la Paillade.

Jonas Omlin est le numérro deux en Suisse, derrière Yann Sommer © AFP - Fabrice Coffrini

L'ancien gardien du FC Bâle, encore décisif dimanche face à Troyes, prendra-t-il le risque de quitter son club à trois mois de la Coupe du Monde, en cas de sollicitation ? Voilà une autre interrogation chez celui qui, par ailleurs, ne veut pas revivre une saison à encaisser but sur but, dans l'Hérault.

Nicolas Cozza

Le contrat de Nicolas Cozza s'achève en juin 2023 © AFP - Bertrand Queneutte

L'ex international Espoirs a sans doute réalisé ses meilleurs matchs sous le maillot pailladin, la saison dernière, avant que la situation de l'équipe ne se corse, après la trêve.

Amoureux fou de son club, le petit-fils du premier capitaine de l'histoire du MHSC, à qui il ne reste qu'un an de contrat, serait lui aussi dans les radars de plusieurs clubs, qui commenceraient à se pencher sérieusement sur le dossier, selon nos informations.