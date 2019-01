Ligue 1 : Gauthier Ganaye nommé président de l’OGC Nice, avant un nouveau rachat ?

Nice, France

Le conseil de surveillance a duré un peu plus de deux heures ce mercredi soir au siège du club. Après sept ans et demi à la tête du club, Jean-Pierre Rivère n’est plus le président de l’OGC Nice. Les actionnaires majoritaires du Gym (Chien Lee, Alex Zheng, Paul Conway et Elliott Hayes) ont accepté sa démission et celle du directeur général Julien Fournier. Gauthier Ganaye a été nommé président.

Dans un communiqué publié sur le site internet du club, le nouveau boss du Gym a déclaré : " je tiens à remercier le conseil de surveillance pour la confiance qui m’est accordée et suis impatient de prendre officiellement mes fonctions de Président d’une institution aussi prestigieuse que l’OGC Nice. Un club de football n’est pas une entreprise comme une autre, l’OGC Nice représente un territoire et ses habitants. Je veux m’imprégner de son histoire et de son identité afin de rassembler toutes ses composantes autour d’un projet commun. J’ai hâte de rencontrer ceux qui font l’OGC Nice : joueurs, staff, employés, supporters et partenaires."

Rencontre avec un potentiel repreneur ce jeudi ?

Selon plusieurs sources, dont nos confrères de RMC Sport, une réunion serait prévue ce jeudi entre les actionnaires de l’OGC Nice et un éventuel repreneur qui a formulé une offre pour le rachat du club. Une information dévoilée ces derniers jours par Jean-Pierre Rivère. Pour l'instant, les dirigeants niçois ne laissent rien transparaître de leurs intentions.

Sur le site internet du club, Chien Lee le président du conseil de surveillance veut rassurer la "famille rouge et noir" de la présence sur le long terme des actionnaires majoritaires sino-américains : "notre engagement s’inscrit dans la durée et nous sommes ambitieux pour l’OGC Nice. Nous faisons toute confiance au nouveau Directoire pour poursuivre le travail entrepris par Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier et continuer le développement du club."