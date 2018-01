En ce moment, face à Monaco, l'OGC Nice n'est pas récompensé de ses efforts. Dominateur mais éliminé par le réalisme princier une semaine plus tôt en coupe de la Ligue (défaite 2-1), le Gym a encore déchanté dans le derby de la Côte d'Azur. Pas aidé par l'arbitrage de François Letexier (lire plus bas), les aiglons ont concédé le nul dans les arrêts de jeu au stade Louis II.

Radamel Falcao est sorti de sa discrétion pour arracher l'égalisation (2-2, 92e). L'attaquant colombien a poussé le ballon dans les filets de Benitez en concluant un coup franc joué rapidement par l'ASM. Juste avant Lees-Melou avait commis une faute. Frustré de la décision de l'arbitre de siffler, le milieu de terrain et le reste de son équipe se sont arrêtés de jouer. Monaco en a profité pour rejoindre Nice.

Monaco victime préférée de Balotelli

Avant cette égalisation, l'OGC Nice avait pris les commandes du derby. Mario Balotelli a inscrit un doublé (1-1, 47e et 1-2, 67e). L'attaquant italien a marqué six fois contre l'équipe monégasque en quatre matches : trois doublés. Le club de la principauté réussi à Super Mario.

L'arbitre à côté de ses pompes

En pleine affaire Tony Chapron (l'arbitre de Nantes/PSG qui a taclé un nantais), alors que la Ligue de football professionnel a abandonné la goal-ligne technology d'un côté, mais teste l’assistance vidéo de l'autre, l'arbitrage a encore fait parler de lui au stade Louis II. Monsieur Letexier est passé à côté de son match.

François Letexier avertit Wylan Cyprien venu contester l'ouverture du score monégasque. © Maxppp - .

Sur l'ouverture du score de Diakhaby (1-0, 33e), l'arbitre a validé le but alors que deux monégasques ont touché le ballon de la main avant qu'il ne prenne la direction de la cage niçoise. François Letexier a même averti Wylan Cyprien pour contestation suite à cette action litigieuse. À plusieurs reprises, des mains flagrantes n'ont pas été sifflées (dont une de Dante, le capitaine niçois). Le monégasque Moutinho a écopé d'un carton jaune sur une grossière faute sur Alassane Plea qui aurait pu virer au rouge (63e).

Nice toujours invaincu depuis fin novembre

Malgré tout, sur le plan comptable, le parcours niçois est plus que satisfaisant. Sur les six derniers matches de championnat, le Gym a enregistré 5 victoires et 2 nuls (17 points pris sur 21 points possibles). Les aiglons n'ont plus perdu depuis la fin novembre et leur succès à Toulouse (1-2). Série en cours. Prochain épisode : la réception de l'AS Saint-Etienne ce dimanche (15h) à l'Allianz Riviera devant des supporters, une fois n'est pas coutume, remarquables lors du derby à Monaco.