Revivez l'après-match de Stade Brestois - Girondins de Bordeaux (1-1) sur France Bleu Breizh Izel avec les réactions en vidéo de Jean-Kévin Duverne, Olivier Dall'Oglio, Yoann Court, Mathias Autret et Jean-Charles Castelletto.

Ligue 1 : "un peu de peps en plus." Les réactions en vidéo après Stade Brestois - Girondins de Bordeaux

Brest, France

Fou, fou, fou, ce match entre Brest et les Girondins de Bordeaux. Après être passé à deux doigts d'encaisser un second but en seconde période, le Stade Brestois est revenu dans les dernières minutes alors qu'il était réduit à dix.

Regardez les réactions, en vidéo, des différents acteurs de ce match.

Jean-Kévin Duverne : "il fallait un peu de peps en plus"

Olivier Dall'Oglio : "une rébellion collective"

Yoann Court : "l'arbitre me dit que la faute est en dehors de la surface"

Mathias Autret : "un point avec les tripes"

Jean-Charles Castelletto : "un beau point pris"