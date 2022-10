Ligue 1 : Un point mérité et une confirmation pour l'ACA à Troyes (1-1)

C’est un point qui peut compter en fin de saison, et surtout, c’est une réaction escomptée dans un match pareil. Avec une tête de Moussiti-Oko qui passe au-dessus, un centre à peine trop imprécis, et surtout un pénalty mal tiré sans problème pour le gardien, le visage de la première période porte la marque de l’inachevé, malgré une certaine aisance à créer le danger.

La deuxième période, dans laquelle les coéquipiers de Coutadeur sont bien rentrés, a accouché en revanche d’une bonne copie. Multipliant les ballons dans la surface adverse, gardant son allant avec l’entrée de Barreto et d’Alphonse, l’animation offensive ajaccienne au pourtant failli à sa mission « réalisme » du jour, laissant même un boulevard derrière elle sur un corner bien négocié par la défense troyenne. Le défenseur Porozo n’a eu aucun mal à battre Leroy (1-0 à la 75e minute).

Coaching et dribbling gagnants

Par contre, on reconnaîtra à l’ACA son audace. D’abord dans le coaching d’Olivier Pantaloni, qui fît confiance juste à ce moment-là à Youcef Belaïli, à peine qualifié après son arrivée depuis Brest, puis dans les dribbles et les provocations impertinentes de ce dernier, balle au pied.

La défense troyenne s’en tirait bien une première fois, mais sur une incursion depuis le côté droit, elle abdiquait sous face au toucher de balle millimétrés de l’international Algérien. Arrivé sur la ligne de sortie de but, celui-ci passait pour le Franco-Marocain Mounaïm El IDrissy, qui marquait d’un plat du pied, après avoir donné de sa personne durant toute la rencontre, et obtenu le pénalty finalement arrêté.

Une égalisation qui fit exploser remplaçants et supporters, qui s’étaient un peu plus rassis sur leurs sièges après un deuxième but des Aubois refusé fort heureusement pour hors-jeu.

Avec ce match nul, l’ACA prend un point, enchaîne une deuxième rencontre sans perdre, et capitalise sur son « coup » réussi à Marseille lors du match précédent. Dix-huitièmes avec huit unités au compteur, les ours passent devant Angers à la différence de but et recollent à un point de la 16e place, avant, vendredi prochain, de recevoir ni plus ni moins que le Paris-St-Germain.