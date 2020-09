Ligue 1 – Un premier partenaire en Asie pour les Girondins de Bordeaux

Depuis plusieurs mois et la reprise en main du club par Kingstreet, les Girondins de Bordeaux axent leur politique sur l'ancrage régional. Pour autant la stratégie à l'international n'est pas oubliée. Le marché asiatique est sans doute l'un des plus porteurs pour les prochaines années. Les Girondins s'y étaient déjà fait une petite place médiatique avec le recrutement de l'international sud-coréen Hwang Ui Jo. Ils franchissent ce vendredi une nouvelle étape avec la signature de leur premier accord de partenariat avec une entreprise asiatique.

Une première en matière de publicité virtuelle

Il s'agit de l'entreprise Yibo, un nouvel acteur du marché des paris en ligne sur ce continent. L’accord permettra aux deux partenaires de monter des événements en Asie afin de mieux faire connaître sur place les Girondins de Bordeaux. Par ailleurs, Yibo sera la première marque à présenter des contenus dans le cadre de la nouvelle solution LED de publicité virtuelle développée par le club en collaboration avec AIM et les équipes de la LFP (Ligue de Football Professionnelle). La publicité virtuelle consiste à afficher des marques différentes sur les panneaux situés en bord de pelouse en fonction du pays où est diffusé le match à la télévision.

"Ce partenariat signé avec Yibo est à plus d’un titre enthousiasmant, affirme le président des Girondins Frédéric Longuépée. Notre volonté commune d’innover dans les années à venir sur nos marchés respectifs ouvre des perspectives très stimulantes. Tout en renforçant notre ancrage dans la région Nouvelle-Aquitaine et plus largement en France, nous souhaitons, avec ce partenariat et d’autres à venir, élargir la famille girondine en Asie en accueillant de nouveaux supporters ».