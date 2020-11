Ligue 1 : Un PSG à deux visages perd sur la pelouse de Monaco

Qui aurait pu prédire un tel résultat à la mi-temps du match ? Le Paris-Saint-Germain avait le match et son destin en main. Après 20 minutes d'observation, une ouverture de Di Maria pour Mbappé allait décanter ce match, l'international français prenait de vitesse Axel Disasi et envoyait une frappe sous la barre de Mannone (0-1, 26eme). Monaco, jusque là peu dangereux, s'est totalement éteint. D'un superbe geste technique, Rafinha trouvait Di Maria qui lui remettait le ballon d'une talonnade spontanée en pleine surface, le brésilien est fauché et Mbappé conclut sur pénalty (0-2, 37eme).

Le VAR prive Paris de deux buts

Le break en main, Paris n'a pas ralenti ses efforts. Kean à l'affût d'une tête en retrait de Badiashile, scorait pour le 3-0 mais était signalé en position de hors-jeu par l'arbitre assistant. Une décision douteuse confirmée par le VAR. L'italien a ensuite trouvé la barre transversale de la tête avant que Kylian Mbappé ne crucifie une fois de plus Mannone d'un petit piqué juste avant la mi-temps. Là encore, le but du champion du monde est annulé pour une position de hors-jeu à nouveau discutable. Asphixiés, les monégasques rentraient avec 2 buts de retard au vestiaire. Un quasi moindre mal !

Monaco changé par l'entrée de Fabregas

A la mi-temps, Niko Kovac décide de changer de système : Cesc Fabregas vient densifier le milieu de terrain en lieu et place de Geubbels. L'effet désiré ne se fait pas attendre, sur un cafouillage dans la surface, le ballon retombe sur Volland seul aux 6 mètres qui ajuste Navas (1-2, 51eme). Le champion du monde espagnol est dans tous les bons coups : à la 65eme minute, il est trouvé dans le dos de Kurzawa et trouve une nouvelle fois Volland pour un doublé (2-2, 65eme).

Malgré les entrées de Neymar et Kays Ruiz, les parisiens continuent de subir la loi monégasque au milieu de terrain. Les occasions se font rares et la défense parisienne souffre. Sur un ballon anodin dans son camp, Abdou Diallo marche sur le cuir, récupéré par Volland. Le défenseur parisien ceinture l'attaquant allemand en pleine surface, la sentence est claire : pénalty et carton rouge. Cesc Fabregas transforme l'offrande (3-2, 83eme).

Tuchel "ne comprend pas"

A la sortie du match, le coach Thomas Tuchel s'est dit plus surpris qu'en colère après la prestation de ses joueurs : "C'est notre responsabilité, on n'a pas été assez sérieux, agressifs, concentrés." A force d'insister sur le match de mardi en Ligue des champions contre Leipzig, les joueurs parisiens ont-ils cru avoir fait le plus dur trop vite ? "On a peut-être cru que c'était fini à 2-0 surtout qu'on aurait pu mener 3 ou 4-0 à la mi-temps, concède Tuchel. On avait des joueurs fatigués, qui ont joué il y a 48h, donc on savait qui allait sortir. Cela peut expliquer la prestation en deuxième période. Ca peut être suffisant pour perdre le contrôle."

Les quelques certitudes, notamment sur le plan défensif, acquises depuis la mi-septembre (8 victoires de suite en L1, 1 seul but encaissé) ont volé en éclat vendredi soir en l'espace de 45 min. Une sortie de route qu'il ne faudra pas réitérer mardi contre Leipzig en Ligue des champions. Un match sans Kimpembé (suspendu) mais avec Marquinhos et - Tuchel l'espère - avec Verratti, Herrera et Icardi.