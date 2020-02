Ligue 1 - Un PSG blessé attend les Girondins de Bordeaux

"C'est possible de gagner au Parc !" assure l'attaquant girondin Jimmy Briand. Mais l'exploit est rare : seul Reims l'a réalisé cette saison en Ligue 1. Pour ce déplacement compliqué dans l'antre du leader du championnat ce dimanche (21h), Bordeaux s'attend à un PSG revanchard après sa défaite en Ligue des champions face à Dortmund. "Ce sont de grands champions, ils auront envie de rebondir devant leur public" poursuit Jimmy Briand.

On a préparé quelque chose...un peu de patience !

Un sourire aux lèvres, Jimmy Briand admet que les Girondins ont "préparé quelque chose." Des mots confirmés par Paulo Sousa. Pour le coach, "notre mentalité doit être la même, la stratégie...différente." Ils n'en diront pas plus. "Un peu de suspense, de patience !" lâche Jimmy Briand.

Un plan pour battre Paris ? Pas si vite, tempère Jimmy Briand. "Il n'y a pas de recette magique" dit-il, énumérant les conditions pour faire un résultat au Parc des Princes : un Bordeaux parfait, qui suit son plan, un Paris pas au top de sa forme, bref, "que toutes les étoiles soient alignées." Elles ne l'ont pas été depuis 2010, date de la dernière victoire des Bordelais en terres parisiennes (1-2). Le PSG avait basculé sous bannière qatarie l'année suivante.

Un centième but pour Jimmy Briand ? "Le scénario rêvé..."

Jimmy Briand n'est plus qu'à un but de la barre symbolique des 100 unités en Ligue 1. Il n'en fait pas une obsession, assure-t-il, même s'il a coché l'objectif en début de saison. Et si son centième arrivait au Parc des princes ce dimanche ? "Ce serait le scénario rêvé...maintenant, j'ai 34 ans. Cela fait longtemps que j'ai arrêté de rêver !"