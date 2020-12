Ligue 1 : un PSG diminué par les blessures avant la réception de Strasbourg

C'est un PSG encore plus diminué que prévu qui aborde cette 17e journée de Ligue 1, la dernière de l'année 2020. Dix joueurs au moins sont blessés et indisponibles, sans compter Kylian Mbappé, dont l'état ne permet pas encore de dire s'il pourra jouer ce mercredi au Parc des Princes.

Les vacances approchent pour le Paris-Saint-Germain. Et elles seront vraiment bienvenues, pour un effectif parisien décimé par les blessures. A l'heure d'aborder cette 17e journée de Ligue 1 contre le Racing Club de Strasbourg, au moins 10 joueurs manqueront à l'appel. Et Kylian Mbappé, lui, est toujours incertain.

Dix joueurs (au moins) blessés

Avec 22 matchs de compétition joués depuis le début de la saison, le rythme a été difficile à tenir pour les Parisiens. Une rencontre tous les deux jours en moyenne pendant 4 mois, et voilà les organismes fatigués. Résultat, les blessures sont légion dans l'effectif. Fait inattendu, Leandro Paredes est touché à la hanche droite, a fait savoir le club ce mardi.

Outre les cas de Sarabia et Icardi, toujours absents, et celui de Neymar, indisponible jusqu'en janvier, trois nouveaux joueurs sont allés rejoindre leurs coéquipiers à l'infirmerie. Layvin Kurzawa et Presnel Kimpembe, blessés pendant le match à Lille, dimanche, seront absents plusieurs semaines pour un problème aux ischios. Alessandro Florenzi, lui aussi blessé, ne pourra pas non plus être aligné par Thomas Tuchel. Ce qui réduit fortement les choix du coach allemand.

"On essaie tout [pour réduire les blessures]. Je peux vous assurer qu'on essaie tout. On tourne le sujet mille fois pour comprendre, pour s'adapter. On peut seulement donner le même effort", a-t-il assuré en conférence de presse, ce mardi.

Les Parisiens peuvent encore reprendre la 1e place

Le Paris-Saint-Germain peut encore subtiliser la place de leader du classement de Ligue 1. Actuellement, les Parisiens, 3èmes, comptent un point de retard sur le leader, Lille, et le 2e, Lyon. La meilleure option pour le PSG serait donc de gagner la rencontre, ce mercredi soir contre les Alsaciens, et attendre des faux pas de ses concurrents directs, respectivement contre Montpellier et Nantes.

On est capable d'une série de victoires. (Thomas Tuchel)

La perspective de terminer cette première partie de saison sur la plus petite marche du podium n'inquiète pas l’entraîneur, Thomas Tuchel. "Je ne suis pas inquiet, je suis content de la dernière performance, nous sommes proches. On est capable d'une série de victoires. L'écart n'est pas trop grand", juge le coach.