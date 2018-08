Paris, France

Le PSG de Thomas Tuchel était attendu pour sa première au Parc des Princes. Et le PSG a répondu de manière assez plaisante. Une victoire 3 buts à 0 face à Caen à l'occasion de la 1ère journée de L1. Un match maîtrisé de bout en bout avec surtout une très bonne première mi-temps (2-0, buts de Neymar et Rabiot). Dans ce match, le PSG a même terminé les vingts dernières minutes avec 7 joueurs formés au club. Timothy Weah a inscrit d'ailleurs le dernier but (3-0, 90'). Le PSG a parfaitement débuté sa saison de L1 avec ses jeunes et quelques joueurs cadres. Prochain match, samedi 18 août à 17h avec un déplacement à Guingamp.