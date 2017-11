Ligue 1 - Un PSG sérieux fait craquer Nantes 4 buts à 1

Ce samedi, le PSG a pratiqué le tarif maison à l'occasion de la 13ème journée de L1. Une victoire 4-1 face au FC Nantes qui avant cette rencontre possédait l'une des meilleures défenses du championnat. Avec ce succès, Paris possède 6 points d'avance sur Monaco son dauphin et prochain adversaire.

Un mot ressort de cette rencontre de la 13ème journée de L1 pour le PSG : sérieux. Paris n'a pas tremblé et a surtout fait le job face à une équipe de Nantes solide mais limitée techniquement. Deux buts en première mi-temps de Cavani (38') et Di Maria (42') ont assommé les canaris (2-0). Nantes qui pourtant à la 60ème a réduit la marque par Nakoulma avant que le PSG ne se reprenne et marque deux autres buts par Pastore (65') et Cavani pour un doublé (79'). Avec cette victoire sans trop trembler, le PSG reste bien sûr leader de L1 mais surtout possède 6 points d'avance sur Monaco son dauphin et prochain adversaire.

4 buts à 1 pour le PSG face à Nantes