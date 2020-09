Ligue 1 : "un rêve, un grand club, un stade spectaculaire", Nagatomo déjà chez lui à l'OM

Yuto Nagatomo n'a pas manqué son entrée en matière lors de sa présentation officielle à l'OM ce mercredi. Le Japonais, défenseur latéral de bientôt 34 ans, qui rejoint Marseille pour un an, a trouvé les bons mots pour parler de sa nouvelle équipe et se mettre les supporteurs dans la poche.

Aussitôt arrivé, aussitôt adopté ! Yuto Nagatomo a été présenté officiellement à l'OM ce mercredi. Le défenseur rejoint Marseille pour un an. L'international japonais âgé de bientôt 34 ans (il fêtera son anniversaire le 12 septembre prochain), a longuement expliqué pourquoi il a quitté le club de Galatasaray pour l'OM.

"C'est vrai d'autres équipes me voulaient", raconte l'international japonais aux 122 sélections, "mais jouer à l'OM c'est un rêve. Quand j'ai reçu cette offre de mon agent, j'ai tout de suite dit oui. L'OM c'est une grande équipe connue dans le monde entier. Je suis très heureux d'être ici".

"Le vélodrome ? Un stade spectaculaire !"

L'OM possède un autre atout qui a séduit l'ancien joueur de l'Inter Milan, l'incomparable ambiance du stade vélodrome. Le défenseur nippon a découvert l'ambiance marseillaise début 2012 lors d'un huitième de finale de Ligue des champions gagné par l'OM de Didier Deschamps. "Je me souviens très bien de ce match. Je me souviens d'un stade spectaculaire, les supporteurs étaient passionnés et qu'il était très dur de venir jouer ici contre Marseille. Aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir jouer pour ce club".

Pour son premier match officiel sous le maillot de l'OM, le samouraï pourrait se déplacer à Paris le 13 septembre prochain pour un classique haut en couleur. A condition que le match se joue après l'annonce de nouveaux cas de Covid-19 au PSG.