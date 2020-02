Ligue 1 : Un Stade Brestois en quête d'équilibre contre Saint-Etienne

Essentiellement concentré sur ses arrières à Rennes, le Stade Brestois a-t-il trop délaissé l'avant ?

A chaud, malgré le bon 0-0 décroché, l'attaquant brestois Gaëtan Charbonnier, au micro de Bein Sports, avait qualifié le jeu de son équipe de "frileux".

Il est vrai que, en seconde période surtout, Brest a beaucoup cédé à la tentation du jeu long, et Charbonnier a passé une soirée frustrante, tentant de remporter des duels aériens et de dévier les ballons vers Irvin Cardona qui, lui non plus, n'a pas réalisé le meilleur match de sa saison chez le voisin.

Contre Saint-Etienne ce dimanche, le Stade Brestois parviendra-t'il à confirmer sa solidité, tout en mettant en place le jeu d'attaque qu'il peut déployer à Francis-Le Blé ?

Du jeu moins long ce dimanche

Pourquoi Brest n'a-t'il pas su allier les deux à Rennes ? On peut incriminer l'état de la pelouse qui pouvait décourager quiconque souhaitait porter la balle. On sait aussi que, quand il aligne deux attaquants devant, Brest va essayer d'appuyer sur un jeu un peu plus long.

En conférence de presse, avant le match contre Saint-Etienne, Olivier Dall'Oglio a répondu à son attaquant. Expliquant qu'il ne fallait "pas trop écouter ce que disait certains"

Olivier Dall'Oglio : Certaines contre-attaques ont été mal gérées. Il faut qu'on soit meilleurs offensivement. C'est là qu'on peut aller chercher notre progression.

Saint-Etienne a joué jeudi

Contre les Verts, Brest devra miser d'avantage sur la possession pour user des Stéphanois dans le doute en championnat (trois défaites consécutives) et qui ont joué jeudi en coupe de France.

Suivez Stade Brestois - AS Saint-Etienne dès 17 heures sur France Bleu Breizh Izel avec Léo Rozé et Thomas Lavaud.