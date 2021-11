Ligue 1 - Un Stade Rennais bousculé poursuit son incroyable série à Lorient (0-2)

Le Stade Rennais l'a emporté face à Lorient ce dimanche 28 novembre, à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir poursuivent une série exceptionnelle de 13 matchs sans défaite toute compétition confondue et prennent la deuxième place de la Ligue 1.

Gaëtan Laborde et Jérémy Doku ont débloqué la situation pour permettent aux Rennais de l'emporter à Lorient.

Ils sont inarrêtables. Pourtant mis en difficulté par le FC Lorient, les joueurs du Stade Rennais l'ont une nouvelle fois emporté ce dimanche 28 novembre 2021, pour la 15e journée de Ligue 1 (0-2). Un treizième match consécutif sans défaite, ce qui prolonge la plus longue série du club au 21e siècle.

L'inévitable Gaëtan Laborde a permis à ses coéquipiers de se libérer dans cette rencontre. L'attaquant a inscrit son 9e but en Ligue 1 en fin de rencontre (75e) sur un temps faible pour les Rouge et Noir. Dans un copier-coller de son but face à Mura, le Landais reprend une parade du gardien sur une frappe lointaine de Baptiste Santamaria.

Une série historique

En à peine trois minutes, le revenant Jérémy Doku enchaîne et marque le deuxième but (78e). Tout part d'une (très) longue transversale de Nayef Aguerd. Le ballon traverse le terrain d'un coin à l'autre et Jérémy Doky, seul, dribble un défenseur avant de frapper et tromper le gardien. De quoi prouver qu'il est bien de retour, après trois mois loin des terrains en raison d'une blessure.

Les Rouge et Noir ont pourtant vécu une première mi-temps loin d'être aussi simple. Bousculés par le FC Lorient, on n'est loin des phases de dominations vues quelques semaines auparavant contre Lyon ou Montpellier. L'absence de Flavien Tait, laissé au repos, se fait sentir et le match est très équilibré entre deux équipes pourtant dans des dynamiques opposées.

Mais l'essentiel est fait pour le Stade Rennais. Alors que l'équipe avait du mal à l'emporter à l'extérieur en Ligue 1, les Rouge et Noir signent un succès important pour les points et le classement. Deuxième de Ligue 1, les Bretons continuent d'impressionner et signent une des meilleures séries de leur histoire.

Le classement de Ligue 1 à la 15e journée