Ligue 1 : un Stade Rennais complètement inoffensif s'incline à domicile contre Saint-Etienne (2-0)

Les matchs ratés du Stade Rennais cette saison se ressemblent tous : face à des blocs regroupés, qui défendent bien leur surface, les hommes de Julien Stéphan ont beaucoup de mal à mettre en danger l'adversaire, et se font régulièrement punir sur les contre-attaques adverses. Cela a encore été le cas ce dimanche après-midi face à Saint-Etienne qui s'est imposé sans trembler au Roazhon Park (0-2).

En première mi-temps, Rennes a une fois l'occasion d'ouvrir la marque mais la reprise de Guirassy au premier poteau passe à côté de la cage de Jessy Moulin. A la 27e, Doku lâche son marquage sur Bouanga, Aguerd et Truffert font preuve de naïveté et l'ailier gabonais trompe Gomis d'une belle frappe croisé à l'angle droit de la surface (1-0, 27e). Malgré une grosses possession, les Rennais ne parviennent pas à prendre à défaut la charnière Moukoudi-Cissé des Verts.

En deuxième mi-temps, Rennes met à nouveau le pied sur le ballon. Les hommes de Julien Stéphan multiplient les centres repoussés par la défense stéphanoise. Mais sur un nouveau contre, Nordin est bien servi par Youssouf, il élimine Aguerd et place sa frappe au ras du poteau de Gomis (2-0, 71e). Derrière les Rennais parviennent à toucher quelques ballons dans la surface, Gboho voit sa frappe contrée par Cissé, mais Jessy Moulin n'est jamais réellement inquiété. Les Rouge et Noir terminent le match avec deux frappes cadrées seulement, contre trois pour les Stéphanois, alors que Rennes a eu le ballon plus de 70% du temps. Maigre consolation, les poursuivants Metz et Angers qui jouaient à 15h se sont également inclinés.

Les réactions

Le classement

Les résultats de la 25e journée

Le film du match