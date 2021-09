Ligue 1 : un Stade Rennais inexistant s'incline logiquement à Marseille

Le néant. Dans le projet de jeu et dans les intentions. Les Rennais n'y étaient pas, ce dimanche 19 septembre face à l'Olympique de Marseille, au stade Vélodrome. La défaite est méritée pour un Stade Rennais qui n'a montré aucun projet de jeu clair.

Les Rouge et Noir sont sortis miraculés d'une première mi-temps très largement à l'avantage des Marseillais, portés par un Vélodrome en feu. Largement dominés d'entrée, Alfred Gomis sauve son équipe grâce à deux parades importantes. Une prestation gâchée par un jeu au pied une nouvelle fois défaillant.

Un calvaire pour la défense

Les Rennais n'ont pas le ballon (35% de possession) mais arrivent malgré tout à se créer des occasions. La finition n'y est pas mais laisse entrevoir l'espoir d'une meilleure deuxième mi-temps. Il n'en sera rien. Bamba Dieng douche les espoirs rennais dès la reprise du match (48e) avec un but, grâce à une passe décisive de Pol Lirola qui surprend le défenseur rennais Loïc Badé.

Le calvaire rennais ne va pas s'arranger lors de la deuxième mi-temps. Et le score va même s'alourdir avec un but d'Amine Harit (71e). Le Marseillais se défait sans souci d'Hamari Traoré et Loïc Badé pour tromper Alfred Gomis, pourtant solide sur sa ligne jusqu'ici, mais qui se troue.

Génésio responsable ?

Au classement le Stade Rennais se retrouve 16e, à seulement un point de la place de barragiste, et deux points des reléguables, l'AS Saint-Etienne et le FC Metz. Très loin des ambitions européennes et du haut de tableau. L'embellie aperçue lors de la réception de Tottenham n'était donc que temporaire, et face à un stade hostile les Rennais se sont liquéfiés.

Le projet de jeu rennais semblait inexistant. Et les choix tactiques de Bruno Génésio interrogent. Lesley Ugochukwu, très en difficulté lors de la rencontre, a été préféré à Kamaldeen Sulemana. Et les changements sont arrivés alors que le match semblait déjà condamnés. Le réveil va devoir

Le classement à l'issue de la 6e journée de Ligue 1