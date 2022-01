Ligue 1 : un Stade Rennais inoffensif crucifié par un ancien à Lens

Le Stade Rennais s'incline à Lens (1-0), sur le but d'un ancien Rouge et Noir, ce samedi 8 janvier 2022. Rennes aura été inoffensif, seulement cinq tirs et aucun cadré et perd une nouvelle fois face à un concurrent pour l'Europe.

En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur rennais Bruno Genesio assurait qu'il fallait "aimer défendre un résultat". Alors forcément ce but à la 89e de Wesley Saïd est cruel pour le Stade Rennais (1-0). Le match nul aurait pourtant été logique dans un match accroché, pour la 20e journée de Ligue 1.

Les Rouge et Noir payent peut-être leur inoffensivité. Rennes a tiré deux fois moins au but que son adversaire du soir, et n'a rien cadré. Gaëtan Laborde s'est vu refusé un but pour position de hors-jeu (59e), après un centre de Benjamin Bourigeaud.

Celui qui était capitaine, pour sa 200e avec le Stade Rennais, n'aura pas brillé dans son ancien stade. Trop imprécis, tout comme Lovro Majer loin du niveau qu'on a pu lui connaître. Le Croate sort à la 56e, moment où Jérémy Doku fait son entrée et apporte enfin un peu de danger dans la moitié de terrain lensoise.

Encore un but d'un ancien

Malgré ses cinq très bonnes premières minutes, l'éclaircie n'est que de courte durée. Mais les Rouge et Noir défendent très bien. Portés par un Lorenz Assignon et un Loïc Badé tous les deux très bons. Pour sa première en Ligue 1, le jeune gardien turc Dogan Alemdar fait aussi un bon match.

Mais tout s'effondre dans les toutes dernières minutes avec ce but de Wesley Saïd, joueur formé au Stade Rennais. De quoi alimenter une terrible statistique pour Rennes. C'est l'équipe de Ligue 1 qui encaisse le plus de buts de la part de ses anciens joueurs. C'est la deuxième fois cette saison, après le but de Mexer à Bordeaux. C'est justement le prochain adversaire de Rennes en Ligue 1.

Le classement de Ligue 1 à la 20e journée