Ligue 1 - Un Stade Rennais malmené l'emporte à Nîmes (2-4)

La victoire est bonne à prendre, et le score finale pas forcément représentatif. Le Stade Rennais s'est imposé à Nîmes (4-2) notamment grâce à un doublé de Serhou Guirassy, titularisé pour la première fois.

Pourtant Rennes aura été imprécis, notamment en première période avec beaucoup de passes manquées et de ballons perdus. Le milieu de terrain a été en difficulté, à l'image du jeune Eduardo Camavinga, loin du niveau de ses derniers matchs.

Le Stade Rennais a ouvert le score grâce une superbe enroulée de Serhou Guirassy (11e), avant d'être rattrapé par un but nîmois signé Andrés Cubas (36e). Mais le Stade Rennais va très vite réagir. Après un bon travail de Flavien Tait dans la surface, Serhou Guirassy peut inscrire le doublé (39e).

En deuxième mi-temps le visage rennais n'est pourtant pas forcément plus réjouissant. Et l'égalisation finit par arriver, signée Zinedine Ferhat (54e). Il va falloir de l'orgueil pour reprendre l'avantage, et Nayef Aguerd qui surgit dans la surface après un coup-franc de Benjamin Bourigeaud (74e). Jusque dans les dernières minutes l'issue est pourtant indécise. C'est finalement Benjamin Bourigeaud qui délivre les rouge et noir dans le temps additionnel (97e) et alourdit la marque.