Ligue 1 : un Stade Rennais moribond doit se relancer face à Clermont

Après six journées de championnat, Rennes ne compte qu'une victoire pour deux nuls, et trois défaites, toutes les trois survenues sur les trois dernières journées de Ligue 1. Inoffensifs devant, et fébriles derrière, les Rennais n'affichent pas en ce début de saison le visage d'un candidat aux places européennes. Il va falloir se ressaisir dès ce mercredi soir (19h) au Roazhon Park face au promu Clermont, qui a plutôt bien entamé la première saison de son histoire dans l'élite.

Plus je vieillis, plus j'ai du mal à accepter la défaite. - Bruno Genesio

Il y a urgence à se ressaisir, car la défaite à Marseille dimanche (2-0) a fait mal au classement - Rennes est 16e de Ligue 1 - mais aussi dans les têtes rennaises. Bruno Genesio : "Je n'aime pas perdre. Plus je vieillis, plus j'ai du mal à accepter la défaite. Mais j'ai une faculté de récupération très importante, et dès le lendemain de Marseille, j'étais déjà d'attaque, je le suis encore plus aujourd'hui, confiait-il en conférence de presse mardi. C'est dans l'adversité qu'on voit les hommes et les équipes. Le plus important, c'est de rebondir."

Mais comment opérer ce rebond, dans une période compliquée aussi bien dans le jeu que dans les résultats ? Le mode d'emploi donné par Bruno Genesio : "Premièrement, il ne faut pas céder au catastrophisme ambiant, ça me paraît primordial. Deuxièmement, c'est d'avoir un lien avec les joueurs au niveau des discussions sur ce qu'on peut encore améliorer dans le jeu, et il y a plein de choses à améliorer. Et troisièmement, c'est à moi de leur donner les solutions."

Rejouer vite, une chance pour rebondir

Pour l'attaquant rennais Gaëtan Laborde, rejouer aussi vite après la débandade contre Marseille est une chance : "On a la chance d'enchaîner les matchs, et le match d'après arrive très vite donc c'est bien. C'est bien de pouvoir vite se remettre la tête à l'endroit et de recréer une dynamique positive." L'attaquant passé par Clermont (en prêt de janvier à juin 2016) reconnaît un manque de réussite offensive des Rouge et Noir, avec seulement trois buts marqués en six matchs, un record d'inoffensivité pour le club : "C'est à nous de casser ça, et de provoquer cette chance. Ça passe par plus d'enthousiasme, plus d'efforts, par le fait d'être prêts mentalement, afin de casser cette mécanique pour passer sur le côté positif pour nous." Être positif, pour casser la spirale négative face à un Clermont Foot qui n'a plus gagné depuis quatre matchs en Ligue 1, mais qui a déjà quatre points d'avance sur Rennes après six journées de championnat.

Les groupes des deux équipes

En l'absence de Gélin, Doku et Majer, Bruno Genesio a choisi de convoquer un groupe de 25 joueurs, dont de nombreux jeunes habitués à la N3 :

