Ligue 1 : une ASNL inquiétante s'incline à Metz dans le derby lorrain (2-1)

Rarement au niveau dans l'engagement, l'AS Nancy Lorraine s'est inclinée dans le derby lorrain (2-1) face à des Messins, désormais proches du maintien. Dix-neuvième avant les matchs du dimanche, l'ASNL va devoir créer l'exploit pour se maintenir.

Le FC Metz a obtenu sa revanche à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1 de football ce samedi 29 avril. Après l'humiliation du match aller gagné par les Nancéiens 4-0, les joueurs du club à la croix de Lorraine se sont imposés à domicile 2-1. Un score qui ne souffre d'aucune contestation tant l'ASNL a été pâle pour un match aussi important.

Dominés dans les duels

Dès l'entame, l'AS Nancy Lorraine a laissé le ballon à son adversaire, qui n'en demandait pas tant. Plus présents dans les duels, les Messins multipliaient les situations chaudes jusqu'à un contre supersonique d'Ismaïla Sarr. Sur un corner pour Nancy, Sarr récupère le ballon, passe en revue la défense avant d'ajuster Ndy Assembe (1-0, 29e). L'AS Nancy Lorraine en grande difficulté dans ce premier acte. La sortie sur blessure d'Alou Diarra n'arrange rien. Et pourtant, Nancy égalise. Le centre de Cétout est dévié au premier poteau par Faitout Maouassa qui inscrit le deuxième but de sa carrière en Ligue 1 (1-1, 41e). Un but véritablement contre le cours du jeu.

Metz reprend l'avantage

Au retour des vestiaires, le FC Metz semblait vaciller. Mais Nancy n'en profitait pas. Et un sur un corner mal dégagé, la frappe de Fallette était déviée par Nguette (2-1,53e). L'ASNL se découvrait pour revenir sans se créer de grosses occasions. Au contraire, à plusieurs reprises, c'est bien Ndy Assembe qui permettait à Nancy d'y croire encore grâce à de précieux arrêts. Logiquement, Nancy s'incline et reste 19e avec un point de retard sur le premier non relégable, en attendant les résultats de Dijon et Caen ce dimanche.

Des Nancéiens abattus, mais qui veulent y croire

"On pouvait et on devait mieux faire", résume le milieu nancéien Alou Diarra, sorti sur blessure en première mi-temps :

Des Nancéiens battus dans l'impact physique sur ce derby, c'est ce que concède aussi le gardien Guy Roland Ndy Assembe :