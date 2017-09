Ligue 1 : une fin d'entraînement plutôt houleuse au FC Metz

Ce jeudi 28 septembre, 2 joueurs du club à la Croix de Lorraine ont failli se battre lors de la séance d'entraînement. Alors que le FC Metz est bon dernier du championnat, leur entraîneur Philippe Hinschberger minimise l'incident.

Le terrain d'entraînement du FC Metz a bien failli se transformer en ring de boxe. Lors d'un exercice de coups de pieds arrêtés, le ton est monté d'un cran entre Renaud Cohade et Fallou Diagne. Le milieu de terrain et le défenseur sénégalais ont failli ensuite en venir aux mains et il a fallu l'intervention de leurs partenaires pour les séparer. Alors que le club à la Croix de Lorraine est bon dernier de la Ligue 1, avec seulement 1 victoire contre 6 défaites, Coach Hinschberger tente de minimiser cette altercation :

C'est que dalle [...] Moi, je préfère çà à des gens qui sont des morts-vivants et qui ne réagissent jamais.

L'entraîneur du FC Metz a précisé que l'incident était réglé. mais Philippe Hinschberger reconnaît aussi " un peu de tensions ", avant le déplacement à Nantes, ce samedi, pour le compte de la 8ème journée de la Ligue 1. Les Grenats sont bons derniers du championnat, avec seulement une victoire et six défaites. Le FC Nantes, lui, est invaincu, depuis 5 journées. Ce déplacement à la Beaujoire, Emmanuel Rivière, Ablie Jallow, Yann Jouffre et Théodore Efouba-Ayissi le manqueront pour cause de blessures.

L' entraîneur du FC Metz, après l'altercation entre Cohade et Diagne Copier