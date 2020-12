L'ex-Président du FC Metz, Carlo Molinari, a découvert la fresque qui lui est consacré dans une des coursives de la tribune nord du Stade Saint-Symphorien. Elle est issue du documentaire "Carlo, passion Président", qui sortira en DVD le 9 décembre et sera diffusé le 27 sur Via Moselle TV.

Ligue 1 : une fresque et un documentaire en hommage à Carlo Molinari, l'ancien Président du FC Metz

Carlo Molinari (à droite... et aussi à gauche)

Il a beau avoir tout vécu, ou presque, Carlo Molinari peut encore être très ému. Ce mardi 1e décembre, l'ex-Président emblématique du FC Metz a découvert son portrait géant dans une des coursives de la tribune Nord du Stade Saint-Symphorien. Une œuvre d'environ trois mètres sur trois, réalisée par l'artiste messin David Soner.

Cette fresque est issue d'un documentaire de 52 minutes, produit par Nomades TV et réalisé par Arnaud Caël. "Carlo, passion Président" sortira en DVD le 9 décembre et sera diffusé, le 27, sur Via Moselle TV puis sur les autres chaines locales de la région Grand-Est.

Hinschberger en voix-off

Philippe Hinschberger assure la voix-off du documentaire, dans lequel témoignent notamment Michel Platini, Robert Pirès, Tony Kurbos ou Pascal Molinari, le fils de Carlo.

Agé de 87 ans, Carlo Molinari a été Président du FC Metz de 1967 à 1978 puis de 1983 à 2009. Sous sa président, le club a remporté deux coupes de France et deux coupes de la Ligue. Il a aussi terminé deuxième de Ligue 1 en 1997/1998.