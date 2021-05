Ligue 1 : Une jeunesse décomplexée pour (enfin) réveiller les Girondins de Bordeaux

Il faut tirer un coup de chapeau à la jeunesse bordelaise ! En effet, c'est en grande partie grâce à elle que les Girondins ont fait dimanche un pas important vers le maintien face à Rennes (1-0). Qui l'eut cru il y a encore quelques semaines !

Cela faisait trois mois que Jean-Louis Gasset cherchait la solution pour relancer son équipe, elle est finalement venue des gamins de cette équipe. Quatre d'entre eux, encore au centre de formation, ont participé activement à cette victoire capitale. Sékou Mara a inscrit le but de la victoire, Tom Lacoux a parfaitement remplacé Otavio alors qu'Issouf Sissokho et Amadou Traoré ont fait de bonnes entrées. Âgés de 18 et 19 ans, ils n'ont pas été inhibée par le contexte et la pression des supporteurs. On peut aussi rajouter à Mehdi Zerkane et Yacine Adli, encore très jeunes même si on peut les apercevoir un peu plus souvent cette saison. Maintenant comme on dit le plus dur commence pour ces joueurs, c'est-à-dire confirmer de match en match leur potentiel.

Un candidat de plus pour le rachat des Girondins ? Un nouvel homme d'affaires serait positionné sur le deal. Un certain Ravy Truchot, un franco-américain qui a fait fortune dans l'informatique de l'autre côté de l'Atlantique selon Sud Ouest. Il est déjà propriétaire de trois clubs dans le monde. Des clubs de seconde zone en troisième division américaine ou belge. Il est aussi à la tête d'Evian Thonon Gaillard Grand Génève qui évolue en National 3 en France. Il a également développé ces dernières années des liens entre les Etats-Unis et l'Hexagone dans le football. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose d'autre et notamment, quelle est sa surface financière ? Il y a un an, il avait échoué dans le rachat de Châteauroux, club de Ligue 2.