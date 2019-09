Ligue 1 : une mauvaise séquence pour le FC Metz

Cela fait donc près d'un mois que le promu mosellan n'a plus gagné en championnat. Après les revers à Angers et contre le PSG, nos Grenats n'ont pas réussi à stopper cette spirale négative à Bordeaux (2-0). Le staff messin tente de comprendre.

Metz, France

Série noire pour les Grenats. Battu à Bordeaux ce samedi 14 septembre (2-0), le FC Metz reste donc sur 3 défaites consécutives en Ligue 1 et il occupe provisoirement la 17ème place au classement, en attendant la fin de la cinquième journée. Le club à la Croix de Lorraine n’avait plus connu une telle spirale négative en championnat depuis le printemps 2018 (4 revers de suite pour finir la saison en Ligue 1).

à chaque fois, les mêmes maux

Pour expliquer cette mauvaise séquence, il ne faut pas chercher bien loin. A Angers et Bordeaux, et à la maison contre le PSG, le FC Metz a manqué, à chaque fois, ses entames de rencontres. Pourtant avant le déplacement en Gironde, le staff grenat avait insisté sur ce point mais les joueurs n'ont pas été réceptifs. Vincent Hognon, le coach messin, le déplore, mais il ne veut pas accabler, non plus, ses protégés. Mais " réussir ces débuts de matchs, c'est désormais une priorité absolue ", précise-t-il.

Le coach du FC Metz sur les entames de matchs manquées de son équipe à Bordeaux, Angers et contre le PSG Copier

L'autre difficulté du moment au FC Metz, c'est que l'équipe ne marque plus. Les Grenats n'ont plus fait trembler les filets adverses depuis la 2e journée de la Ligue 1, avec ce succès à la maison contre Monaco, 3 à 0. A Angers, mais surtout contre le PSG et à Bordeaux, les messins ont manqué d'efficacité et de réalisme. Vincent Hognon aurait notamment aimé " plus de frappes sur le but girondin ". Conséquence : cela fait presque 300 minutes que les supporters messins n'ont pas vu un but de leur équipe en championnat.

Une concurrence féroce

Sur la pelouse bordelaise, Vincent Hognon et ses adjoints ont aussi fait des choix forts. Le coach messin s'est notamment privé de son capitaine, Renaud Cohade, qui est resté sur le banc des remplaçants, durant toute la rencontre. La dernière fois que le milieu de terrain grenat n'avait pas été titularisé, c'était en décembre dernier, en Ligue 2, contre le Red Star.

Farid Boulaya a connu un sort plus dur. L'attaquant grenat ne figurait pas sur la feuille de match de la LFP. Il a regardé la rencontre depuis les tribunes et c'est la dernière recrue du mercato estival, le milieu de terrain monégasque, Adama Traoré qui en a profité. Entré en cours de jeu, il s'est d'ailleurs montré prometteur.

Vincent Hognon est revenu sur cette double absence en expliquant que " la concurrence s'applique à tout le monde "

Vincent Hognon sur les absences de Boulaya et Cohade Copier