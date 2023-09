Ligue 1 : une nouvelle fois renversant, le Stade Brestois affirme son caractère

"On est capable de continuer et d'être l'équipe surprise de la saison". Cette phrase du milieu de terrain Hugo Magnetti, prononcée après la victoire du Stade Brestois à Reims ce dimanche pour la 5e journée de Ligue 1, en est quelque part le symbole. Celui du caractère, et de l'ambition, dont font preuve les Ty Zefs depuis le coup d'envoi de l'exercice 2023-2024.

Si le Stade Brestois trône à la 2e place de Ligue 1 , ce lundi, avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite, et signe le meilleur début de saison de son histoire dans l'élite avec 10 points au compteur, il le doit notamment à sa capacité d'être parvenu à renverser des rencontres mal embarquées. Une vertu qu'on lui connaissait peu, ces dernières saisons.

Déjà 8 points pris en réaction aux buts adverses

Menés 2-0 face à Lens lors de la 1re journée, les Brestois se sont finalement imposés 3-2. Rebelote ce diamnche à Reims où, après avoir concédé l'ouverture du score, ils ont gagné 2-1 en Champagne. Ajoutez-y aussi le scénario au Havre, pour la 2e journée : avec des Ty Zefs d'abord devant, les Normands qui égalisent, puis les Brestois qui reprennent l'avantage dans la foulée et triomphent. "On est un groupe avec beaucoup de caractère cette saison" reprend à ce sujet Hugo Magnetti. "C'est peut-être ce qui nous manquait les saisons précédents. J'espère qu'on va gonfler ce caractère et que ça nous réussira de plus en plus".

On a fait les comptes. Brest a déjà engrangé huit points, cette saison, en réaction aux buts de ses adversaires. C'est déjà plus que les sept unités de l'an passé quand, au contraire, des Brestois longtemps à la lutte pour le maintien avaient beaucoup de mal à tenir un résultat et se montraient quasi incapables de renverser des matchs mal embarqués. Ils ne s'étaient imposés que deux fois (face à Toulouse et Clermont) et n'avaient accroché qu'un nul (face à Marseille) après avoir été mené 1-0.

"Je le rabâche depuis que je suis là, on joue toujours un match pour le gagner"

"Je pense qu'on est sur la lignée de la deuxième partie de saison" fait valoir Pierre Lees-Melou, quand Brest avait spectaculairement repris son destin en main pour assurer son maintient, et notamment signé les deux renversements face à Toulouse et Clermont. "On a toujours le même état d'esprit, on est toujours un groupe solidaire, de copains. On le montre sur le terrain" renchérit le milieu, auteur d'un début plein d'audace et de caractère à Reims après une chevauchée de 50 mètres balle au pied.

Il y a donc inévitablement un effet Eric Roy, intronisé en janvier. "Le métier d'entraîneur, c'est aussi d'être entraînant" dit-il, quand on lui demande quelle part il s'attribue dans l'affirmation de ce caractère. Lui qui a réussi à transmettre de sa personnalité à son groupe. "A chaque fois qu'on joue un match, je le rabâche depuis que je suis là, on le joue toujours pour le gagner. On ne les gagnera pas tous mais, ce dimanche à Reims, même menés 1-0 à la mi-temps, j'ai dit aux joueurs qu'on était toujours 'dans le game' et qu'à tout moment on pouvait revenir". Et ça n'a pas manqué.

"On a pris conscience qu'on n'était plus une petite équipe de Ligue 1"

Plus globalement, le milieu Hugo Magnetti avoue qu'il y a eu un déclic mental au sein du groupe brestois. "Je pense qu'on a pris conscience qu'on n'était plus une petite équipe de Ligue 1. Nous sommes ancrés dans ce championnat, il faut le montrer. Montrer les dents, et c'est ce qu'on fait. Des joueurs d'expérience nous ont rejoint. Ils nous parlent dans le vestiaire et donnent confiance". Le défi qui attend le Stade Brestois, désormais, est celui de prolonger cet état de fait tout au long de la saison.