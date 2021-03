Ligue 1 : Une nouvelle réunion de conciliation dédiée aux Girondins organisée par la mairie

Une nouvelle réunion de conciliation dédiée aux Girondins est organisée par la mairie ce mercredi avec l'espoir que cela se passe mieux que la dernière fois. De toute manière, il sera difficile de faire pire. Pour rappel, lors de la dernière réunion il y a cinq mois, les représentants des Ultramarines, le plus grand groupe de supporters bordelais, avaient quitté celle-ci dès son ouverture en raison de la présence d'Arnaud Poupard, le Mr sécurité du club et bras droit de Frédéric Longuépée.

Ce mercredi, ce dernier ne sera pas là comme son PDG et les Ultramarines seront bien de retour autour de la table. Il sera notamment question du projet sportif des Girondins. Pierre Hurmic, qui codirigera ce comité de conciliation avec Alain Giresse, attend des éclaircissements sur ce sujet mais aussi sur l'avenir des Marine et Blanc. Ulrich Ramé et Thomas Jacquemier, le directeur général des Girondins, représenteront le club.

Le maire souhaite aussi répondre aux critiques des supporters. Ces derniers l’accusent de "démagogie" et de "récupération politique" après ses propos très virulents contre la direction et le propriétaire du club lors de la campagne électorale. Pour les Ultramarines, tout cela est finalement resté lettre morte. Pierre Hurmic a pris la parole avant cette réunion pour se défendre. Il affirme ne pas avoir rien fait depuis son élection. La création de ce comité de conciliation, c'est lui rappelle-t-il. S'il ne réclame plus à tue-tête la démission personnelle de Frédéric Longuépée, il souhaite toujours un changement de gouvernance à la tête du club. Il demande aussi des éclaircissements d'ici cet été sur la possible vente des Marine et Blanc à King Street, le fonds d'investissement américain propriétaire des Girondins.