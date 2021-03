Ligue 1 : Une petite trêve (très) bienvenue pour les Girondins de Bordeaux

Pas de match ce week-end pour les Girondins. Ils vont avoir le droit à une petite trêve très bienvenue avec dix jours sans match avant le capital déplacement à Dijon. En effet, pas de Coupe de France pour eux ce weekend après leur piteuse élimination face à Toulouse mi-février.

à lire aussi La série noire des Girondins de Bordeaux se poursuit après la défaite 1-0 face à Paris

Ils s'entraîneront encore ce vendredi matin et après ils auront deux jours complètement off. Une belle occasion de se vider la tête après des dernières semaines très compliquées. De reprendre des forces auprès des siens, de soigner les petits bobos. D'ici le match en Bourgogne, les joueurs des Girondins vont aussi rencontrer individuellement la direction pour discuter de la baisse de leur salaire et sûrement faire le point sur leur situation en vue de la saison prochaine. Objectif que tout soit réglé avant de se lancer dans ce sprint final de dix matchs où les Bordelais devront assurer leur maintien le plus rapidement possible.

Les filles, elles, seront bien sur pré ce weekend. Les Girondines se déplacent justement ce samedi (14h30) à Dijon, une semaine avant les garçons. Des Bordelaises en pleine forme qui restent sur deux victoires 7 -1 contre Reims et 6-0 face au Havre en D1 Féminine. Dans la course à la Ligue des champions, elles comptent huit points d'avance sur Montpellier. Le but est de conserver jusqu'à la fin de la saison cette marge pour obtenir cette première qualification dans l'histoire du club. Pour l'instant, c'est très bien parti.