Ligue 1 : Une réaction d'orgueil attendue de la part des Girondins face à Montpellier

C'est une réaction d'orgueil qui est attendue ce samedi (17h) de la part des Girondins face à Montpellier. Après le naufrage collectif à Monaco (4-0) comme l'a qualifié Laurent Koscielny, les Bordelais vont devoir montrer "un peu de fierté et d'amour-propre" dixit leur capitaine. Il faut remettre les têtes à l'endroit.

Pour ça, ils ont effectué une petite thérapie de groupe cette semaine. Des réunions avec des prises de paroles dont celle d'Alain Roche, le directeur sportif. Histoire de rappeler quelques valeurs indispensables du sport de haut niveau. Ce jeudi, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur et Laurent Koscielny en ont remis une couche devant la presse sur l'état d'esprit à avoir et le contexte très néfaste autour du club ces dernières années. Il est l'heure de se ressaisir pour eux et de montrer autre chose. Les mots ont été forts, c'est donc le moment de passer aux actes pour les Girondins.

Ça tombe bien, ce sera au Matmut Atlantique. Cette saison, les Girondins s'y sentent très bien. Ils n'ont toujours pas perdu à domicile en cinq matchs et mieux, ils n'ont pas encore pris de but à la maison. Une vraie performance. Cette série, ils vont chercher à l'étendre face à Montpellier. Si l'adversité sera sûrement plus élevé que face à Dijon et Nîmes, les Bordelais ont aussi montré qu'ils pouvaient tenir le choc face Lyon et Nice à domicile. Une nouvelle fois, cette rencontre se jouera à huis clos dans un grand silence. Mais si c'est bien triste pour tous les supporters, cela ne semble pas perturber les joueurs pour le moment. C'est déjà ça.