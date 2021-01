Ligue 1 : Une reprise au galop pour les Girondins de Bordeaux en 2021

A l'image de la fin d'année 2020 au sprint, les joueurs de Ligue 1 ne vont pas chômer cette semaine pour leur reprise avec deux matchs au programme. Après une petite semaine de vacances pour Noël, les Girondins ont d'ailleurs fait leur retour à l'entraînement dès mercredi dernier. L'effectif était quasiment au complet et bonne nouvelle, tous les joueurs ont été testés négatifs au Covid-19. Il ne manquait qu'Edson Mexer. Le défenseur mozambicain reprendra le chemin de l'entraînement seulement ce lundi en raison de vacances décalées.

En revanche, Laurent Koscielny et Samuel Kalu étaient bien là. Comme prévu le capitaine des Girondins et l'attaquant nigérian sont enfin de retour sur les terrains après plusieurs semaines d'absence en décembre pour cause de blessures. Une excellent nouvelle pour Jean-Louis Gasset car les deux joueurs ont manqué à cette équipe le mois dernier. L'entraîneur bordelais va pouvoir compter sur eux dès mercredi pour tenter de ramener un résultat de Metz puis samedi contre Lorient au Matmut Atlantique.

Comme la fin d'année 2020, le début de celle de 2021 s'annonce capital pour les Girondins. Il y aura ces deux derniers matchs de la phase aller cette semaine puis un déplacement à Nice et la réception d'Angers pour engranger un maximum de points car derrière il faudra faire face à Lyon, Lille ou encore Marseille. Pour rappel, Bordeaux végète pour le moment toujours dans le ventre mou de la Ligue 1 à la 13e place du classement. L'objectif fixé par la direction du club n'a pas changé, finir cette année dans le top 8. Il va donc falloir passer la deuxième voire la troisième en 2021 pour y arriver.