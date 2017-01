Ligue 1 - Une victoire du PSG signée Draxler (1-0 à Rennes)

Après un mois et demi sans succès hors de ses bases, le PSG a renoué avec la victoire à l'extérieur. Pour la 20ème journée de L1, Paris a battu Rennes au Roazhon Park 1 à 0. But marqué par l'allemand Julian Draxler pour sa première titularisation. Le PSG reste 3ème de Ligue 1.

Il est écrit que le PSG de Unai Emery va devoir batailler à chaque match. Ce samedi, face à Rennes, après une bonne première mi-temps et un but de Julian Draxler (38'). Les parisiens ont du ensuite s'accrocher face à des bretons revenus plus entreprenant en deuxième mi-temps. Ce succès est le troisième en trois matchs en 2017 pour le PSG. Prochain match de L1 pour le PSG, samedi prochain avec un nouveau déplacement à Nanets cette fois-ci.

39' OUIIIIIII LE BUUUUUT DE JULIAN DRAXLER pour PARIS !!! 1-0 ! #SRFCPSG pic.twitter.com/CFyDG6COYQ — PSG Officiel (@PSG_inside) January 14, 2017