Le PSG a fait sauter le coffre fort montpelliérain ce samedi. Une victoire 4-0 pour Paris face à la meilleur défense de L1 l'occasion de la 23ème journée. Un match historique puisque Edinson Cavani a marqué son 157ème but pour le PSG. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du club.

Paris, France

Sans dire que le score est anecdotique, l'histoire de ce PSG - Montpellier est ailleurs. À la 12ème minute de jeu sur un centre de Adrien Rabiot, Edinson Cavani a ouvert la marque (1-0). Un but de la délivrance pour El matador qui est devenu avec cette réalisation le meilleur buteur de l'histoire du PSG (157ème). La suite de cette rencontre est à mettre dans la case match maitrisé par le PSG. Neymar avec un doublé (40' sp et 82') et Di Maria (70') sont venus alourdir le score. Avec ce succès, le PSG reprend 11 points d'avance sur Lyon (qui joue demain à Bordeaux, 17h en tête du championnat).