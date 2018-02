Le PSG n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de Toulouse. Ce samedi, pour la 25ème journée de L1, Paris a juste eu besoin de Neymar, auteur de l'unique but de la rencontre. Un succès 1 à 0 qui permet au PSG de penser désormais seulement à son rdv du 14 février face au Real Madrid (20h45).

Toulouse, France

Pas de blessé, une victoire sans trop forcer, la soirée toulousaine du PSG a été parfaite. Un club de la capitale qui a battu le Téfécé 1-0 grâce à un but de Neymlar à la 68ème minute de jeu. Dans cette rencontre, le rythme n'a pas été très élevé et le PSG a géré ses efforts face à une équipe toulousaine ultra défensive. Avec ce succès, Paris compte 13 points d'avance sur Marseille son dauphin et il peut désormais penser à son rendez-vous choc de ce premier trimestre face au Real Madrid, le mercredi 14 février à 20h45 (8èmes de finale de la Ligue des Champions).