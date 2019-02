Ligue 1 : Vadim Vasilyev quitte l'AS Monaco

Alpes-Maritimes, France

L'AS Monaco n'a plus de numéro 2. Vadim Vasilyev n'est plus le vice-président et directeur général de l'AS Monaco. L'homme d'affaires russe Dmitry Rybolovlev, propriétaire du club, vient de le remercier ce jeudi. Arrivé en 2013 (alors que le club est en Ligue 2), en tant que conseiller du président puis vice-président, il aura vécu 7 saisons sur le Rocher avec en point d'orgue le titre de champion de France en 2017, mais aussi une demi-finale de Ligue des Champions (2017) et quart de finale de la même compétition (2015).

"Des erreurs importantes ont été commises" - Dmitry Rybolovlev

Vasilyev n'est pas épargné par celui dont il fut le bras droit. Dans un communiqué publié sur le site internet du club, Dmitry Rybolovlev n'y va pas par quatre chemins : "Nous avons connu de nombreux succès (...). Cependant, des erreurs ont été commises l'année dernière, ce qui nous a mené aux pires résultats sportifs que le club ait connus depuis sept ans (...). C'est le temps des changements. Et ces changements ne touchent pas que l'effectif, mais également les dirigeants."

Le propriétaire de l'ASM explique aussi avoir personnellement convaincu Leonaro Jardim de revenir au club en lieu et place de Thierry Henry. Rybolovlev a aussi remercié son ancien numéro 2 : "Je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour notre club et lui souhaite tout le meilleur pour la suite."

Louis Ducruet nouveau patron de Monaco ?

Au début du mois, Louis Ducruet (26 ans) fils de la princesse Stéphanie de Monaco, neveu du Prince Albert II, a été nommé assistant de Vadim Vasilyev après avoir travaillé au sein de la cellule de recrutement du club princier. Sera-t-il promu à la tête de l'ASM ? Un nouveau candidat au poste de vice-président et directeur général de l'AS Monaco sera en tout cas présenté par l'actionnaire le 22 février prochain lors d'un conseil d'administration.