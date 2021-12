Ligue 1 : vaincu par Nice, le Stade Rennais trébuche à nouveau au Roazhon Park

Battu par Nice 2-1 au Roazhon Park ce dimanche, le Stade Rennais succombe à la malédiction du deuxième de Ligue 1. Depuis 14 journées, jamais l'équipe dauphin du PSG n'a réussi à s'imposer. Venus pour défendre, les Niçois de Christophe Galtier ont ouvert la marque à la 19e minute sur un penalty de Dolberg, obtenu par Dante, sur un coup de coude involontaire de Baptiste Santamaria. Alors que Rennes dominait les débats, les Bretons, comme face à Lille, concèdent l'ouverture du score. Deux minutes après le penalty, Aguerd trouve le poteau de Benitez sur corner. Rennes se heurte au bloc lillois jusqu'à la pause.

En deuxième période Bruno Genesio passe en 4-4-2 et lance Guirassy dans le bain à la place de Santamaria. L'attaquant rennais frappe sur son premier ballon, sans trouver le cadre de Benitez. Quelques minutes plus tard, Nice creuse l'écart grâce à une frappe sublime d'Atal, bien décalé par Dolberg sur la droite de la surface (0-2, 51e). Rennes réagit vite, et réduit la marque sur une tête de Bourigeaud, servi par Truffert au second poteau (1-2, 59e). En fin de match, le Stade Rennais pousse, mais ni Laborde (62e), ni Assignon (88e), ne parviennent à tromper Benitez. Rennes manque l'occasion d'assurer une place sur le podium à la trêve, laisse Nice se rapprocher à un point, et offre à l'OM de reprendre la deuxième place en cas de victoire face à Strasbourg.

