Ligue 1 : le gym passe à côté d'un joli coup à Reims (1-1)

Alors qu'ils avaient pris les devants grâce à un but de Lees-Melou en début de seconde période, les aiglons n'ont pas tenu le coup et ont vu le Stade de Reims revenir au score, ce mercredi lors de la 23e journée de Ligue 1. Le gym a manqué une belle occasion de retrouver la victoire à l'extérieur...

Nice, France

On n'est pas passé loin d'une fin de série pour l'OGC Nice ! Incapables de s'imposer à l'extérieur depuis le 1er septembre dernier, les aiglons ont bien cru stopper leur longue période de disette, ce mercredi soir sur la pelouse de Reims. Mais il aura manqué quelques minutes et un peu de concentration pour s'offrir un dixième succès en Ligue 1.

Pénalisé par deux changements forcés avec les sorties sur blessure de Sierhuis et Cafaro lors des premières minutes du match, le Stade de Reims a malgré tout secoué le gym en première période. Fébriles défensivement, les aiglons se sont parfois fait peur mais auraient pu ouvrir le score par Dolberg ou Lees-Melou sur des offensives bien menées.

Le distributeur Boudaoui

Et puis tout s'est accéléré en seconde période, avec un Hicham Boudaoui de plus en plus intéressant sur son côté droit. Bien décalé, l'Algérien a pu ajuster un centre parfait à destination de Pierre Lees-Melou pour permettre à l'ancien dijonnais d'ouvrir le score d'une belle tête plongeante au cœur de la surface de réparation (0-1, 50e). Une réalisation bienvenue pour booster des aiglons plus pressants.

Mais les joueurs de David Guion n'ont rien lâché et sont même revenus au score sur coup de pied arrêté. Quelques instants après une réorganisation tactique niçoise qui peut poser question, Abdelhamid a pris le dessus de la tête sur Danilo pour tromper Benitez et égaliser (1-1, 77e). Rageant, tant les joueurs de Patrick Vieira ont semblé en mesure de retrouver le chemin de la victoire loin de l'Allianz Riviera.

Occasion manquée, pour une équipe qui n'a plus enchaîné deux succès de rang depuis le mois d'août dernier. Samedi (20h), le gym retrouvera son jardin pour un duel face au Nîmes Olympique, avec l'opportunité de s'offrir un huitième match consécutif sans défaite en Ligue 1.