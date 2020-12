Ligue 1 : Victoire 3 à 1 pour le PSG face à Montpellier

Malgré une équipe sans Neymar, Kimpembe et Verrati, peu de frayeurs pour le PSG, pas même le but de Stephy Mavididi à la 41e minutes : pour la 13e journée de Ligue 1 de football, les parisiens ont remporté leur match 2 buts à 1 sur la pelouse de Montpellier. Trois buts signés Colin Dagba puis Moise Kean et enfin Kylian Mbappé, respectivement à la 33e, 77e et 91e minute de jeu.

Kylian Mbappé marque ainsi son centième but au PSG. Prochain match de Ligue 1 pour l'équipe le 13 décembre, à domicile, face à l'Olympique lyonnais.